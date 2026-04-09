『霧尾ファンクラブ』きょう放送第2話あらすじ＆先行カット 教師役は杉田智和
テレビアニメ『霧尾ファンクラブ』（毎週木曜 深0：26／9日は深1：58）の第2話「あの日見た君の涙」が、きょう9日にMBS／TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて放送される。これに先立ち、あらすじと先行カットが公開された。第2話に登場する教師役は杉田智和が務める。
【画像】顔やばい（笑）『霧尾ファンクラブ』第2話場面カット
本作は、2022年から24年にかけて『COMICリュエル』（実業之日本社）で連載された、地球のお魚ぽんちゃん氏による一方通行ラブコメディーが原作。女子高生・三好藍美と同級生・染谷波の、気になるクラスメイト・霧尾賢への止まらない妄想や愛のやりとりを描いた作品。
『このマンガがすごい！2024』オンナ編で第6位、『このマンガがすごい！2025』オンナ編で第10位と2年連続トップ10にランクイン。連載終了後も多くの読者に愛され続けており、25年4月には実写ドラマ化され、ギャラクシー賞奨励賞(テレビ部門)を受賞している。テレビアニメでは三好藍美役を稗田寧々、染谷波役を若山詩音、アニメーション制作はサテライトが担当する。
■第2話「あの日見た君の涙」あらすじ
なぜか霧尾に下の名前で呼ばれるほど仲のいい隣のクラスの皐月。なんとか皐月の弱みを握ってやろうと観察する藍美と波だが、非の打ち所がないほど手強くて!?霧尾と2人の距離が縮まる時はくるのか？
【画像】顔やばい（笑）『霧尾ファンクラブ』第2話場面カット
本作は、2022年から24年にかけて『COMICリュエル』（実業之日本社）で連載された、地球のお魚ぽんちゃん氏による一方通行ラブコメディーが原作。女子高生・三好藍美と同級生・染谷波の、気になるクラスメイト・霧尾賢への止まらない妄想や愛のやりとりを描いた作品。
■第2話「あの日見た君の涙」あらすじ
なぜか霧尾に下の名前で呼ばれるほど仲のいい隣のクラスの皐月。なんとか皐月の弱みを握ってやろうと観察する藍美と波だが、非の打ち所がないほど手強くて!?霧尾と2人の距離が縮まる時はくるのか？
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