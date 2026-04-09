◇インターリーグ ドジャース3─4ブルージェイズ（2026年4月8日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては6回4安打1失点の力投も3回に失点し昨年8月27日レッズ戦の4回から続けてきた連続無失点は24回2/3でストップ。打者としては初回に四球で出塁し、日本人最長タイとなる43試合連続出塁とした。チームは逆転負けで6連勝を逃し、大谷も2勝目をつかめなかった。

バッテリーを組んだ捕手・スミスは試合後、大谷の投球内容について「全体的に球自体は良かった。ただ、コマンド（制球）の部分で苦しんでいた。立ち上がりは特にばらつきがあったが、イニングが進むにつれて修正できていた。最終的にはしっかり立て直したと思う」と試合が進むにつれ、細かなコントロールもできるようになったと語った。

ただ、変化球に関しては「スライダーが少し浮いていた。低く集めきれなかったのが課題だったと思う」とも指摘した。

また、初回、先頭打者・スプリンガーへの第1球、シンカーが低めのストライクゾーンに決まったかに見えたが、球審はボール判定。スミスがすかさず今季導入の自動投球判定（ABS）チャレンジを要求したが、判定はボールのままだった。

試合後、大谷は「ボールかなとは思った」と笑い「基本的にはキャッチャーがチャレンジした方が（成功する）確率は高いので。僕が確信すれば、しますけど。ウィル（スミス）のことを止めるということはしないですね」と語った。

この場面についてスミスは「あれは高めに構えたボールだった。ただ、少し引っかかって低く入ってしまった。自分としてはストライクだと思っていた」と説明した。