市原隼人主演『おいしい給食』新シーズン制作決定！ 今度の舞台は沖縄
市原隼人主演ドラマ『おいしい給食 season4』の制作が決定し、10月よりテレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかにて順次放送されることが決まった。
【写真】ファンもにっこり お似合いすぎる市原隼人＆武田玲奈の撮り下ろし2ショット＆ソロ写真（8点）
2019年からスタートした「おいしい給食」シリーズは、給食マニアの教師・甘利田幸男（市原）と給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいしく食べるか」という闘いを描く、笑って泣ける学園グルメコメディー。1984年の中学校を舞台にした物語から始まり、時系列を同じくして前シリーズで平成の時代に突入。足掛け6年間で、ドラマ3シーズン、劇場用映画4本を世に送り出してきた。
season4は1991年、沖縄の中学に赴任した主人公、甘利田幸男の姿を描く。season3で函館給食を味わった甘利田が、今度は日本南端の地、沖縄給食に挑む。
沖縄ならではの食文化や風習に囲まれながら、極寒から極暑へのエリアチェンジに葛藤する甘利田。給食のライバルになる生徒も、season1、2の神野ゴウ、season3の粒来ケンに続き、新たな南の刺客が現れる。果たして甘利田はどんな食を堪能するのか。給食道を極めることができるのか。
市原は「おいしい給食シリーズ、最新作『season4』を制作させていただける喜びを大切に噛み締め、今作品を愛してくださるお客様への気持ちから片時も離れずに、舞台である沖縄の地にて激情の日々を送っています」とコメント。
もはやライフワークと言っても過言ではない本作について、「こんなにも情熱を燃やし、笑い、涙を流し、心と肉体の限界を何度も越えさせていただける、かけがえのない作品と作品のファンの皆様の存在は私の宝物です。敬愛する『おいしい給食チーム』と撮影を重ね一切の余力を残さず埋没し、新たなシリーズに寄り添っています。唯一無二の世界観でありながらエンターテイメントど真ん中のコメディですが、社会派であり、声を枯らしながらも、お客様の心に訴え続ける魂の叫びであります」と熱く語り、「8年目となります、おいしい給食シリーズ『おいしい給食season4』を楽しみにしていただけると幸いです。私自身、何度も今作品に心を救われエンターテイメントの夢を見させていただきました。当然ですが…season4も本気です」とメッセージを寄せた。
ドラマ『おいしい給食 season4』は、2026年10月よりテレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかにて順次放送予定。
【写真】ファンもにっこり お似合いすぎる市原隼人＆武田玲奈の撮り下ろし2ショット＆ソロ写真（8点）
2019年からスタートした「おいしい給食」シリーズは、給食マニアの教師・甘利田幸男（市原）と給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいしく食べるか」という闘いを描く、笑って泣ける学園グルメコメディー。1984年の中学校を舞台にした物語から始まり、時系列を同じくして前シリーズで平成の時代に突入。足掛け6年間で、ドラマ3シーズン、劇場用映画4本を世に送り出してきた。
沖縄ならではの食文化や風習に囲まれながら、極寒から極暑へのエリアチェンジに葛藤する甘利田。給食のライバルになる生徒も、season1、2の神野ゴウ、season3の粒来ケンに続き、新たな南の刺客が現れる。果たして甘利田はどんな食を堪能するのか。給食道を極めることができるのか。
市原は「おいしい給食シリーズ、最新作『season4』を制作させていただける喜びを大切に噛み締め、今作品を愛してくださるお客様への気持ちから片時も離れずに、舞台である沖縄の地にて激情の日々を送っています」とコメント。
もはやライフワークと言っても過言ではない本作について、「こんなにも情熱を燃やし、笑い、涙を流し、心と肉体の限界を何度も越えさせていただける、かけがえのない作品と作品のファンの皆様の存在は私の宝物です。敬愛する『おいしい給食チーム』と撮影を重ね一切の余力を残さず埋没し、新たなシリーズに寄り添っています。唯一無二の世界観でありながらエンターテイメントど真ん中のコメディですが、社会派であり、声を枯らしながらも、お客様の心に訴え続ける魂の叫びであります」と熱く語り、「8年目となります、おいしい給食シリーズ『おいしい給食season4』を楽しみにしていただけると幸いです。私自身、何度も今作品に心を救われエンターテイメントの夢を見させていただきました。当然ですが…season4も本気です」とメッセージを寄せた。
ドラマ『おいしい給食 season4』は、2026年10月よりテレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかにて順次放送予定。