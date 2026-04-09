プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉とアスパラの中華炒め」 「菜の花の酢みそ和え」 「ネギとワカメのだし煮」 の全3品。
旬の野菜や海藻を使った献立です。

【主菜】豚肉とアスパラの中華炒め
グリーンアスパラの香りと食感を楽しめる炒めもの。

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調理時間：15分
カロリー：315Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

豚肉  (こま切れ)180g
＜下味＞
  酒  大さじ1
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  小さじ2
片栗粉  小さじ1
グリーンアスパラ  5~6本 サラダ油  大さじ1
＜調味料＞
  みりん  大さじ1
  砂糖  大さじ1/2
  オイスターソース  大さじ1
  ショウガ汁  小さじ1
  ゴマ油  小さじ1

【下準備】

ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉をからめて片栗粉をまぶす。

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グリーンアスパラは根元を少し切り落とし、根元のかたい皮をむき、食べやすい長さに切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を炒める。8割程度火が通ったらグリーンアスパラを加えて炒め合わせる。

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2. ＜調味料＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。

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【副菜】菜の花の酢みそ和え
菜の花をからし入りの酢みそで和えた大人味の副菜。

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調理時間：15分
カロリー：64Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

菜の花  1/2束
  塩  少々
＜酢みそ＞
  みりん  大さじ1
  砂糖  大さじ1/2
  酢  小さじ1
  みそ  小さじ2
  水  大さじ1
練りからし  少々

【作り方】

1. 鍋で＜酢みそ＞の材料を混ぜ合わせ、弱めの中火にかけながら混ぜる。トロミがついたらボウルに移し、練りからしを加えて混ぜ合わせる。

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2. 菜の花は塩ゆでし、冷水に取る。水気を絞って長さ2〜3等分に切り、(1)で和えて器に盛る。

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【副菜】ネギとワカメのだし煮
ワカメをたっぷりいただける副菜です。

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調理時間：10分
カロリー：26Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

白ネギ  1/2本 ワカメ  (塩蔵)50g
＜合わせだし＞
  だし汁  100ml
  みりん  小さじ1
  薄口しょうゆ  小さじ1/2
  塩  適量 すり白ゴマ  小さじ1

【下準備】

ワカメは水洗いして塩を落とし、水に10分漬けて水気を絞り、食べやすい長さに切る。白ネギは長さ3等分に切り、縦細切りにする。

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【作り方】

1. 鍋に＜合わせだし＞の材料を入れ、白ネギを加えて中火にかける。煮たってきたら火を弱め、鍋に蓋をして2分蒸し煮にする。

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2. ワカメを加えて中火にし、ひと煮たちしたら火を止めてすり白ゴマを加えて和え、器に盛る。

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