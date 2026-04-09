【今日の献立】2026年4月9日(木)「豚肉とアスパラの中華炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉とアスパラの中華炒め」 「菜の花の酢みそ和え」 「ネギとワカメのだし煮」 の全3品。
旬の野菜や海藻を使った献立です。
【主菜】豚肉とアスパラの中華炒め
グリーンアスパラの香りと食感を楽しめる炒めもの。
調理時間：15分
カロリー：315Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜下味＞
酒 大さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ2
片栗粉 小さじ1
グリーンアスパラ 5~6本 サラダ油 大さじ1
＜調味料＞
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1/2
オイスターソース 大さじ1
ショウガ汁 小さじ1
ゴマ油 小さじ1
グリーンアスパラは根元を少し切り落とし、根元のかたい皮をむき、食べやすい長さに切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
2. ＜調味料＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。
【副菜】菜の花の酢みそ和え
菜の花をからし入りの酢みそで和えた大人味の副菜。
調理時間：15分
カロリー：64Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 少々
＜酢みそ＞
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1/2
酢 小さじ1
みそ 小さじ2
水 大さじ1
練りからし 少々
2. 菜の花は塩ゆでし、冷水に取る。水気を絞って長さ2〜3等分に切り、(1)で和えて器に盛る。
【副菜】ネギとワカメのだし煮
ワカメをたっぷりいただける副菜です。
調理時間：10分
カロリー：26Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜合わせだし＞
だし汁 100ml
みりん 小さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1/2
塩 適量 すり白ゴマ 小さじ1
2. ワカメを加えて中火にし、ひと煮たちしたら火を止めてすり白ゴマを加えて和え、器に盛る。
旬の野菜や海藻を使った献立です。
【主菜】豚肉とアスパラの中華炒め
グリーンアスパラの香りと食感を楽しめる炒めもの。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：315Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）豚肉 (こま切れ)180g
＜下味＞
酒 大さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ2
片栗粉 小さじ1
グリーンアスパラ 5~6本 サラダ油 大さじ1
＜調味料＞
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1/2
オイスターソース 大さじ1
ショウガ汁 小さじ1
ゴマ油 小さじ1
【下準備】ボウルで＜下味＞の材料を混ぜ合わせ、豚肉をからめて片栗粉をまぶす。
©Eレシピ
グリーンアスパラは根元を少し切り落とし、根元のかたい皮をむき、食べやすい長さに切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を炒める。8割程度火が通ったらグリーンアスパラを加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】菜の花の酢みそ和え
菜の花をからし入りの酢みそで和えた大人味の副菜。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：64Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）菜の花 1/2束
塩 少々
＜酢みそ＞
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1/2
酢 小さじ1
みそ 小さじ2
水 大さじ1
練りからし 少々
【作り方】1. 鍋で＜酢みそ＞の材料を混ぜ合わせ、弱めの中火にかけながら混ぜる。トロミがついたらボウルに移し、練りからしを加えて混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. 菜の花は塩ゆでし、冷水に取る。水気を絞って長さ2〜3等分に切り、(1)で和えて器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】ネギとワカメのだし煮
ワカメをたっぷりいただける副菜です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：26Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）白ネギ 1/2本 ワカメ (塩蔵)50g
＜合わせだし＞
だし汁 100ml
みりん 小さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1/2
塩 適量 すり白ゴマ 小さじ1
【下準備】ワカメは水洗いして塩を落とし、水に10分漬けて水気を絞り、食べやすい長さに切る。白ネギは長さ3等分に切り、縦細切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜合わせだし＞の材料を入れ、白ネギを加えて中火にかける。煮たってきたら火を弱め、鍋に蓋をして2分蒸し煮にする。
©Eレシピ
2. ワカメを加えて中火にし、ひと煮たちしたら火を止めてすり白ゴマを加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ