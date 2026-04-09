吉乃、TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』ED主題歌の「DEAD OR LOVE」本日配信＆ノンクレジットED映像公開
吉乃が、新曲「DEAD OR LOVE」を本日配信リリースした。
「DEAD OR LOVE」は、ボーカロイド楽曲を中心に活躍する音楽ユニット・ひとしずく×やま△が手掛けた楽曲で、コメディ要素が散りばめられた自由度の高いジャジーなサウンドに、吉乃のボーカルが重なり、作品の世界観を印象的に彩る一曲に仕上がっているという。
なお、同楽曲は4月1日より放送開始となったTVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』のエンディング主題歌として起用されており、「DEAD OR LOVE」を使用したノンクレジットエンディング映像もYouTubeにて公開された。
LINE MUSIC再生キャンペーンもスタートしたので、詳細は吉乃公式Xをチェックしていただきたい。
◾️「DEAD OR LOVE」
2026年4月9日（木）リリース
配信：https://lnk.to/dead_or_love
作詞・作曲・編曲：ひとしずく×やま△
※TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』ED主題歌
◾️TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』
▼放送情報
2026年4月1日（水）よりTOKYO MX、BS11にて放送開始
TOKYO MX 毎週水曜24:00〜
BS11 毎週水曜24:00〜
▼原作
＜小説＞ももよ万葉・三登いつき（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）
＜漫画＞ながと牡蠣（マンガUP！／スクウェア・エニックス刊）
▼STAFF
監督：オグロアキラ
シリーズ構成：横手美智子
キャラクターデザイン：鈴木勇
アクション作監：大田香菜子
美術監督：李小苗（スタジオちゅーりっぷ）
色彩設計：篠原真理子
CGディレクター：井口光隆
撮影監督：川井朝美
編集：右山章太
音響監督：大寺文彦
音楽：橋口佳奈、濱田菜月
アニメーション制作：TROYCA
▼CAST
マリーア・アンノヴァッツィ：芹澤優
レナート・ディ・ルビーニ：田丸篤志
アイーダ・アメーティス：早見沙織
プラチド・ディ・ルビーニ：梅田修一朗
ライモンド・チガータ：八代拓
イレネオ・マルケイ ：花江夏樹
エレオノラ・カシャーリ（CV: 前田佳織里 ）
ロザリア・ピノッティ：大久保瑠美
公式サイト：https://nigetsuri-anime.com
©ももよ万葉・三登いつき・ながと牡蠣／SQUARE ENIX・逃げ釣り製作委員会
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