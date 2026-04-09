吉乃が、新曲「DEAD OR LOVE」を本日配信リリースした。

「DEAD OR LOVE」は、ボーカロイド楽曲を中心に活躍する音楽ユニット・ひとしずく×やま△が手掛けた楽曲で、コメディ要素が散りばめられた自由度の高いジャジーなサウンドに、吉乃のボーカルが重なり、作品の世界観を印象的に彩る一曲に仕上がっているという。

なお、同楽曲は4月1日より放送開始となったTVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』のエンディング主題歌として起用されており、「DEAD OR LOVE」を使用したノンクレジットエンディング映像もYouTubeにて公開された。

LINE MUSIC再生キャンペーンもスタートしたので、詳細は吉乃公式Xをチェックしていただきたい。

◾️TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』 ©ももよ万葉・三登いつき・ながと牡蠣／SQUARE ENIX・逃げ釣り製作委員会 ▼放送情報

2026年4月1日（水）よりTOKYO MX、BS11にて放送開始

TOKYO MX 毎週水曜24:00〜

BS11 毎週水曜24:00〜 ▼原作

＜小説＞ももよ万葉・三登いつき（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）

＜漫画＞ながと牡蠣（マンガUP！／スクウェア・エニックス刊） ▼STAFF

監督：オグロアキラ

シリーズ構成：横手美智子

キャラクターデザイン：鈴木勇

アクション作監：大田香菜子

美術監督：李小苗（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設計：篠原真理子

CGディレクター：井口光隆

撮影監督：川井朝美

編集：右山章太

音響監督：大寺文彦

音楽：橋口佳奈、濱田菜月

アニメーション制作：TROYCA ▼CAST

マリーア・アンノヴァッツィ：芹澤優

レナート・ディ・ルビーニ：田丸篤志

アイーダ・アメーティス：早見沙織

プラチド・ディ・ルビーニ：梅田修一朗

ライモンド・チガータ：八代拓

イレネオ・マルケイ ：花江夏樹

エレオノラ・カシャーリ（CV: 前田佳織里 ）

ロザリア・ピノッティ：大久保瑠美 公式サイト：https://nigetsuri-anime.com

©ももよ万葉・三登いつき・ながと牡蠣／SQUARE ENIX・逃げ釣り製作委員会