その時、サレ夫はどう生き直すのか――イカレた妻の不倫に絶望し、復讐を決意した夫が辿り着いた答え【書評】

その時、サレ夫はどう生き直すのか――イカレた妻の不倫に絶望し、復讐を決意した夫が辿り着いた答え【書評】