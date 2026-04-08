「ＤｅＮＡ−中日」（８日、横浜スタジアム」

球場が騒然となる事態が起こった。

二回にＤｅＮＡ・ヒュンメルのライトポール際の打球を巡って、当初本塁打とされた判定がファウルに覆り、ヒュンメルが激怒した。

無死一塁でＤｅＮＡのヒュンメルが右翼ポール際へ特大の飛球を放った。本塁打判定で一旦はベースを一周したが、審判団が集まって協議。「協議の結果、ファウルとします」とアナウンスした。すると、相川監督がリクエスト。審判団が再びファウルと判定すると、相川監督がベンチを飛び出した。しかし、リプレー検証に対する抗議は認められないため、ベンチに戻るように指示されるとベンチへ戻った。

幻の来日１号となったヒュンメルはぶ然とした表情で何か言葉を発しながら再び打席に戻ったが、空振り三振に。怒りが収まらない様子で審判に何かを言いながらベンチへ戻った。その後、守備に付く際にも塁審と話す様子があり、最後は納得したようにうなずいていた。

ＳＮＳなどでは「ヒュンメルめっちゃ怒ってる」、「ヒュンメルがあの態度取るってよっぽどだから」、「気持ちは分かる」との声が上がっていた。