エンゼルスとブレーブスの試合で両軍総出の乱闘

【MLB】ブレーブス 7ー2 エンゼルス（日本時間8日・アナハイム）

まさかの“殴り合い”に日本のファンが驚きを隠せなかった。7日（日本時間8日）、エンゼルスタジアムで行われたエンゼルス-ブレーブス戦の5回、両軍が入り乱れる大乱闘が勃発。2人の退場者を出した一幕を、ファンは「何に怒ったの？」「いきなりでビックリ」と呆気にとられていた。

問題のシーンはエンゼルスが2点を追う2-4の5回に発生した。2死一塁の場面で打席に入ったホルヘ・ソレア外野手に、ブレーブス先発のレイナルド・ロペス投手が投じた初球は、打者の頭付近を通過しバックネットまで届く大暴投に。その直後、打者と投手が睨み合い両者が歩み寄ると乱闘のゴングが鳴った。

ソレアとロペスの激しい争いを止めようと、両軍ベンチから首脳陣、選手が飛び出し大騒動に。このため試合は中断し、結果的にソレアとロペスは退場となった。日本で試合を見守っていたファンは、突然鳴り響いたゴングに困惑。「不毛な争い」「意味が分からない」「昼休みエンゼルスの試合見てたら乱闘始まって草」「大乱闘しててワロタ」「何を激昂したんやろ？」「まさかの超乱闘」と、SNSで反応していた。

死球を受けてないにも関わらず激高したソレアに関して、地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のエンゼルス番ジェフ・フレッチャー記者は“伏線”があったと推察。ソレアは第1打席で2ランを放つも、次の第2打席で死球。そして迎えた第3打席で内角高めの顔付近にボールがきたことで「ソレアがロペスに向かっていった」と自身のSNSで伝えた。（Full-Count編集部）