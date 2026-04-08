約7年ぶりに新型登場！ 進化したミドルSUVの仕様とは？

Hyundai Mobility Japan（ヒョンデモビリティジャパン）は2026年4月8日、新型水素電気自動車（FCEV）「NEXO（ネッソ）」の販売を開始すると発表しました。

環境性能と実用性を高次元で両立した次世代SUVとして、日本における水素モビリティの新たな選択肢を提示する存在です。

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ヒョンデの燃料電池車開発の歴史は長く、1998年に研究開発を開始して以降、水素技術の実用化に向けた取り組みを積み重ねてきました。

2013年には量産型FCEVである「ツーソン FCEV」を市場に投入し、その後2018年には専用設計モデルとして初代NEXOが登場しました。

この初代モデルはSUVとしての実用性と環境性能を兼ね備え、世界各国で評価を獲得し、2024年までに累計約4万台を販売しています。

さらに今回の新型は7年ぶりのフルモデルチェンジとなり、韓国では発売から約半年で約5000台を販売するなど、すでに高い注目と実績を示しています。

今回日本に導入される新型NEXOは、ヒョンデが長年培ってきた水素技術の集大成ともいえるモデルです。

ボディサイズは全長4750mm×全幅1865mm×全高1690mmで、日本車で例えるとトヨタの人気SUV「ハリアー」（全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm）に近いサイズ感となっています。

また最小回転半径5.5mを実現しており、日本の都市部や狭い道路環境でも扱いやすい点が特徴です。

外観には、ヒョンデが掲げる新しいデザイン思想「アート・オブ・スティール」が取り入れられています。

金属の質感を強調した面構成はSUVらしい力強さを際立たせつつ、過度に奇抜にならないバランスにまとめられています。

先代よりも引き締まった表情を持ちながら、幅広い層に受け入れられそうな落ち着きも感じられます。

室内空間においても工夫が凝らされており、水素タンクを効率的に配置することでセンタートンネルのないフラットな後席フロアを実現し、広々とした居住性を確保しています。

ラゲッジスペースは通常時510リットル、後席を倒すことで最大1630リットルまで拡大でき、日常の買い物からレジャーまで幅広く対応します。

さらに、日本仕様としてV2L機能を標準装備し、車内外で最大1500Wの電力供給が可能です。

加えてCHAdeMO規格に対応したV2H機能も備えており、災害時の非常用電源として活用できる点は、日本市場において大きな価値を持つ要素といえるでしょう。

装備面でも充実しており、Googleマップ連携ナビゲーションや水素ステーション検索機能、スマートフォンアプリ「Bluelink」による遠隔管理機能を搭載しています。

さらにBang & Olufsenによる14スピーカーのプレミアムサウンドシステムや指紋認証、デュアルワイヤレス充電、USB Type-Cポート（計100W）など、日常の利便性と快適性を高める先進装備が標準で用意されています。

また、購入後のサポートとして4年目までの法定点検基本料および車検点検基本料が無償となる専用プログラムも提供され、長期的な安心感にも配慮されています。

パワーユニットは、最高出力204馬力・最大トルク350Nmを発生するモーターをフロントに搭載し、駆動方式はFFを採用しています。

加えて、計162リットルの大容量水素タンクを組み合わせることで、約5分の充填で一充填走行距離1014kmという優れた航続性能を実現しています。

この数値は日常利用だけでなく長距離移動においても安心感をもたらし、水素車の実用性を大きく引き上げています。

走行性能においては、前方レーダーやナビゲーション情報を活用した「スマート回生システム」を採用し、交通状況に応じて回生ブレーキの強さを自動制御します。

これによりストップ＆ゴーの多い日本の道路環境でもスムーズな運転が可能となり、ドライバーの負担軽減にも寄与します。

さらに、最適化されたサスペンションにより、直進安定性と乗り心地のバランスも高い水準で実現されています。

グレード展開は「Voyage」「Lounge」「Lounge＋」の3種類が用意されており、価格はそれぞれ750万円、820万円、835万円円（いずれも消費税込）となっています。

さらに、国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金（CEV補助金）の対象車両となっており、147万円の補助金が交付される予定です。