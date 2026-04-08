レインボー・ジャンボたかお、“全国に290人”レア名字に驚きの声相次ぐ「知らなかった」「かっこいい」
【モデルプレス＝2026/04/08】お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（よる7時〜）に出演。珍しい名字であることが紹介され、話題を呼んでいる。
【写真】レア名字の人気芸人、手術後ベッドに横たわる姿
この日、番組では「レア名字さんvsメジャー名字さん」をテーマにトークを展開。たかおの本名は實方孝生（※「實」は「実」の旧字体／じつかた・たかお）で番組によると實方という名字は、全国に290人しかいないと紹介された。レア名字ゆえの悩みを語る場面では「なにかやらかしたらその名字の印象が悪くなるんですよ！」と語っていた。
番組で紹介されたたかおの名字に「びっくり」「知らなかった」「初めて見た名字！珍しい」「かっこいい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】レア名字の人気芸人、手術後ベッドに横たわる姿
◆ジャンボたかお、名字に注目集まる
この日、番組では「レア名字さんvsメジャー名字さん」をテーマにトークを展開。たかおの本名は實方孝生（※「實」は「実」の旧字体／じつかた・たかお）で番組によると實方という名字は、全国に290人しかいないと紹介された。レア名字ゆえの悩みを語る場面では「なにかやらかしたらその名字の印象が悪くなるんですよ！」と語っていた。
◆ジャンボたかお、名字に「かっこいい」の声
番組で紹介されたたかおの名字に「びっくり」「知らなかった」「初めて見た名字！珍しい」「かっこいい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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