イラク国内の親イラン民兵組織に拉致されていた米国人フリーランス記者が、拘束から1週間で解放された。

7日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（NYT）など現地メディアの報道によると、中東地域で活動してきた米国籍のジャーナリスト、シェリー・キトルソン氏（49）が、イラク内の親イラン武装勢力「カタイブ・ヒズボラ」により1週間拘束された後、同日解放された。

今回の事件は、2月28日に米国の対イラン軍事行動が開始されて以降、米国のジャーナリストが親イラン勢力に拉致された初の事例となった。

イタリア・ローマに居住し、中東専門の寄稿者として活動してきたキトルソン氏は、最近バグダッドで私服の男性4人に拉致されたと伝えられている。

キトルソン氏を拉致したカタイブ・ヒズボラは、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）傘下のコッズ部隊と密接な関係にある組織だ。

米国は、同組織がイラクおよびシリア内の米軍基地を継続的に攻撃してきたことを理由に、2009年にすでに外国テロ組織に指定している。

同組織は最近、在バグダッド米国大使館に対するミサイル攻撃を自らの犯行と主張し、米国とイスラエルに対する報復を主導してきた。

さらに同組織は、キトルソン氏が米国の外交官に民兵関連の情報を渡したと主張する映像を公開した。この映像は大幅に編集されており、強要による捏造の可能性が指摘されている。

最終的にキトルソン氏の解放は、イラク当局に拘束されていたカタイブ・ヒズボラ所属のメンバーを釈放する条件として実現したと伝えられている。

拉致翌日、イラク政府に拘束者交換の意思を伝えて交渉を迫っていた民兵側の要求が、事実上受け入れられた形だ。