名門大学の研究機関で証明された「習慣化」のテクニックを紹介した『ハーバード、スタンフォード、オックスフォード… 科学的に証明された すごい習慣大百科』が、26日発表の「オリコン上半期BOOKランキング 2026」において、期間内売上30.5万部を記録。著者の堀田秀吾氏は自身初の1位となり、喜びのコメントを寄せた。【上半期ランキング】『すごい習慣大百科』に続くのは…BOOKランキングTOP10、売上部数を発表！なお、同ラ