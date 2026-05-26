お風呂に入らずに過ごすことを指す「風呂キャンセル界隈」という言葉がネットを中心に話題を呼んでいる。自宅でのんびり過ごす休日なら個人の自由だが、他の人もいる職場、しかも接客業でやられたら……。ガールズちゃんねるに5月下旬、「職場の人の風呂キャン」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は接客業で働く人物。同じ職場の大学生が風呂キャンをしているらしく、一緒のシフトになるときつい皮脂臭さに悩まされてい