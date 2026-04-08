約半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行を目指す「アルテミス計画」の宇宙船が、人類史上、最も地球から遠い場所に到達しました。56年ぶりの偉業達成です。

【写真を見る】地球からは見ることができない“月の裏側”

人類が“最も地球から遠くに”

半世紀ぶりとなる、有人での月の周回飛行を目指す国際的な探査プロジェクト「アルテミス計画」。

地球を離れた宇宙船は月へと進んでいきます。

そして、打ち上げから5日が経った日本時間の7日未明。

NASA オペレーター

「今日あなたたちは人類のために記録を超えようとしています」

地球から約40万キロ離れた地点を通過し、人類史上最も遠い地点へと到達したのです。

アポロ13号が1970年に達成した記録を、じつに56年ぶりに塗り替えました。4人の宇宙飛行士は涙を流し、抱き合います。

ビクター・グローバー 宇宙飛行士

「窓から外を見ることができました。素晴らしい眺めです。月全体が見えます」

ジェレミー・ハンセン 宇宙飛行士

「今の世代と次の世代に対し、この記録が長く続かないよう挑戦を呼びかけることが重要です」

宇宙船は通信を一時中断して月に最も接近したあと、地球から約40万7000キロの地点を飛行し、さらに記録を伸ばしました。

この偉業に、“あの人”から交信が…

トランプ大統領

「今日、君たちは歴史を刻み、全米を信じられないほど誇りに思わせてくれました」

アメリカのトランプ大統領は、宇宙飛行士たちを「現代の開拓者だ」と称えたうえで、「月に拠点を確立し火星へと歩みを進める」と述べ、「アルテミス計画」のさらなる発展に意欲をみせました。

宇宙船は月の裏側をまわり、日本時間11日にも地球に帰還する予定です。

宇宙船からみた“月の裏側”は…

小川彩佳キャスター：

宇宙船から撮影された月の画像を見ると、左側のクレーターが多い部分は地球から見ることができない“月の裏側”ということです。

小説家 真山仁さん：

物事は表と裏を見なければいけないので、これでようやく月が何たるかが見えたかもしれません。



ロマンもありますが、もう宇宙はビジネスの世界に入ってきています。そういう意味では、アメリカが何をやろうとしているかと言えば、ただ1周回りたいのではなく、これから先にもっと色々なことをやるための当たり前のハードルとして越えていかなければいけなかったのだと思います。



レアアースを探すなど、これから「宇宙を統べるものは地球も統べる」ということが本格的になるとき、最初に月の裏側を見せる。そのロマンと現実のギャップは、これからどんどんとかけ離れていくと思います。

だから日本は夢だけを追いかけず、日本の無人機はすごく力を持っているので、アメリカに追随して、無人機で追い抜いて“宇宙の日本”になってほしいです。

小川キャスター：

ちなみに、宇宙船から見た地球の画像を見ると、右上の部分に緑色のうっすらとした線が見えますが、これはオーロラだそうです。

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＜プロフィール＞



真山仁さん

著書に能登地震がテーマの「ここにいるよ」

最新作は「チップス ハゲタカ6」