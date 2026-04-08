スマホによる現代人の集中力低下が指摘されている。脳に関する多くの著作を持つ神経科医のリチャード・レスタックさんは「その兆しはテレビやワープロが出現したとき、すでに生まれていた」という――。

※本稿は、リチャード・レスタック『いくつになっても頭はよくなる 記憶力・集中力・思考力・創造力 全部高まる28の習慣』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／yanguolin ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yanguolin

■コンピューターで集中力が低下

あなたはそんなふうに考えたことがないでしょうが、じつはコンピューター上での読み書きはテレビを観るのと多くの点で共通しているのです。テレビにもコンピューターにも、画像の寄せ集め、バックライト付きの画面、ほぼ瞬間的な速さがあります。

これらの特性はすべて、組み合わされるとなおのこと、右脳を引きつけて感情移入をもたらします。すると当然ながら、対立が起こります。言葉は（少なくとも仕事のコミュニケーションで使われる言葉は）、左脳で合理的に処理されることを目的としているからです。また、言葉が画面上に現れると、紙の上で同じ言葉を読み書きしても起こらないような形で、右脳が活動を始めます。

実際、コンピューターの画面に意見を入力しているとき、同じ意見を紙に書くときとは異なる脳部位を使うのです。この違いが、軽率で無分別なメールが社内でやりとりされるという不可解な現象の原因なのでしょう。こういう場合、まるで左前頭葉の重要な能力が停止しているかのようです。

■文脈のない情報は吸収できない

脳の働きが左脳から右脳へ変化することによって、注意力が続く時間も短くなります。コミュニケーション理論家マクルーハンは、「連続的・抽象的に捉える左脳ではなく、感情的に捉える右脳を使うことで、注意力の持続時間は短くなる」と述べています。加えて、『Electric Language』の中で、「われわれ読者は、長い言葉の連なりや論理的思考の筋道を味わう能力を失ったのだ」と記しています。

そして、この注意力の持続時間の減少は、「テレビやコンピューターの画面でできた環境に長くのめり込んだために生じた変化」の典型なのです。

コンピューターはまた、生のデータや情報と知識とを見分けにくくしています。文芸評論家スヴェン・バーカーツが述べるように、情報はまず文脈の中に置かなければ、吸収して知識に変換できないのです。「わたしたちはこの世界を何のつながりもない情報で満たしてしまった。その数は50年前より莫大(ばくだい)に増えているが、ほとんどの人にとって無意味ながらくたにすぎない」と彼は述べています。

電卓によってわたしたちの計算力が落ちたように、コンピューターによって、データの糸を知識という布に織りこむ能力が奪われかねません。

「わたしたちは基本的に、集計や分類、連結というさまざまな処理をソフトウェアにますます任せるようになっている。こうした処理はかつて自分で行っていたもので、テーマについて考える作業の一部だったのだ」と、バーカーツは『Sense and Semblance（感覚と見せかけ）』（未邦訳）というエッセイの中で書いています。

■コンピューター革命がもたらしたもの

コンピューター革命によって、わたしたちの読書習慣も変わりました。バーカーツはこう指摘しています。「本から画面への変化は、知識とは何かという感覚に決定的な影響を与えた……ニュートンの物理学からアインシュタインの物理学への変化と同等かもしれない」

本に没頭し、登場人物たちの世界にすっかり入り込む能力は危機に瀕(ひん)しています。かわりに、ネットサーフィンのように本を流し読みするだけです。わたし自身も数カ月前に愛読書の1冊であるヘンリー・ジェイムズの『鳩の翼』（講談社）を読んだときに、このことを実感しました。

10代だったわたしは、1つの世界を創造するジェイムズの才能を楽しみました。その世界での「行動」は、批評家ピーター・ブルックスがかつて「意識のメロドラマ」と表現したものです。登場人物たちが静かな薄暗いベニス風の客間で、複雑に織りまぜた会話をしながらのんびり過ごしているとき、若いわたしは想像でその中に加われる喜びに浸りました。最初にその本を読んだときは、会話の機微を少しも見逃さないように、同じペースでゆっくりと読みすすめたものです。

■好きだったはずの本に集中できない

ところが、20年後に再読したとき、ジェイムズが読者に要求する高度な集中力を保つのが難しいことに、わたしは気づきました。ゆっくりしたペースで読むことに耐えられなくなり、気が散って、意味もなく長引かせているような会話に少々いらだってきたのです。その会話は、匿名の書評家が「くだらない修飾的な細部の積み重ね」と呼んだものを通して、事情や登場人物の特徴を表すためのものです。

わたしの注意力は15分ほどで衰えはじめました。気がつくと、本を置いてコンピューターでヘンリー・ジェイムズや、とくに『鳩の翼』について検索しようかと考えていました。

いったい何が起きたのでしょうか？ 昔大好きだった本や作家に対して、どうしてこんなにいらいらしたのでしょう？ おもな理由は、今住んでいる世界よりも20年前に住んでいた世界のほうが、ジェイムズの描いた世界との共通点が多かったからです。また、コンピューターの中でもとくにワープロ機能が集中力の持続時間を縮めていて、脳に悪影響を及ぼすのではないかと、わたしは考えています。

■考えてからコンピューターに向かおう

コンピューターを捨てなさいとすすめているわけではありません（この文章もコンピューターで書いているのですから）。そうではなく、コンピューターを使う場合は長所と短所のバランスを取ってほしいのです。

まず、十分に考えて文脈を組み立ててください。それから、必要なデータや情報で肉付けするためにコンピューターに向かいましょう。さらに、テクノロジーによって注意力と集中力を弱められないようにしてください。携帯電話によるコミュニケーションは、親しくなった人への気遣いを損なってしまうことがあります。

写真＝iStock.com／AnnaEle ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AnnaEle

■注意力を高める手軽な練習

テクノロジーがもたらす悪影響に対抗するには、注意力を高める必要があります。本書では、注意力と集中力を高めるのに役立つ練習を紹介します。これらの練習を学んで実行することがとても大切だと、わたしは考えています。注意力の持続時間の短さ、注意散漫、集中力の欠如はすべて脳の力を減退させるからです。

リチャード・レスタック『いくつになっても頭はよくなる 記憶力・集中力・思考力・創造力 全部高まる28の習慣』（サンマーク出版）

では、注意力を高める練習です。短い時間、たとえば15秒などの好きな時間を選んで、タイマー付きの時計をセットしてください。時計から目をはなし、アラームが鳴るのを心の中で予測しましょう。それができたら、3分間ぐらいまでのさまざまな時間で練習を繰り返します。これに慣れたら、もっと長い時間、たとえば20分にセットしましょう。途中で3回か4回、何分過ぎたか推測し、時計を見てチェックしてください。

長い時間を推測するときは、セットした後に仕事や勉強をそのまま続けましょう。ただし、他のことをしていてもタイマーのことは忘れないでください。アラームが鳴る15秒以内に予測できるようにします。時間の継続や経過に対する感覚を磨くことは、集中力を高めるすばらしい練習になります。また、間接的に脳の機能をも向上させます。

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リチャード・レスタック神経科・精神神経科医

ジョージ・ワシントン大学医学・健康科学部の臨床神経科教授。デラウェア州ウィルミントンで生まれ、ジョージタウン大学医学部で医学学位を取得。脳に関する著作が多数あり、中でも『The Brain』『The Mind』『The Brain Has a Mind of Its Own』はベストセラーとなる。『ニューヨークタイムズ・ブックレビュー』誌、『ワシントンポスト』紙、『スミソニアン』誌、『サイエンス』誌でも著作が紹介された。『ナショナルジオグラフィック』誌のコンサルタントや、ナショナル・パブリック・ラ ジオの番組「Morning Edition」のコメンテーターを務め、精神的なパフォーマンスや脳研究の発展について幅広く解説している。妻と3人の娘とともにワシントンD.C.に在住。

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（神経科・精神神経科医 リチャード・レスタック）