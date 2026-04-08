神奈川県川崎市のJFEスチール東日本製鉄所で、クレーンの解体作業中に男性作業員5人が転落しました。クレーンについたおよそ500トンの重りが落下し、足場が崩れたということです。

■クレーン解体作業中に…高さ約30ｍの足場崩落

7日夜、「news zero」は事故が起きた神奈川県川崎市の現場上空へ。

ダイバーの姿は、まわりの海にも…。夜になっても捜索活動が続けられていました。

7日夕方、神奈川県川崎市の製鉄所で起きた足場の崩落事故。

作業員

「足場が崩れ複数の人が落下した」

クレーンの解体作業中、高さおよそ30メートルの足場が崩落。男性作業員5人が転落し、5人のうち2人が死亡、1人が行方不明となっています。

5人のうち1人は10代、2人は20代、2人は40代だということです。

■当時対岸で釣りを…“事故の瞬間”目撃した男性は

当時、対岸で釣りをしていた男性たちは、事故の瞬間を目撃していました。

目撃者

「（Q：その時の様子は？）ちょうど（釣り糸を）投げ始めたときに、倒れてくる瞬間が見えて、音がすごかった」

目撃者

「柱が海の方にバタンと倒れるのが見えて。土ぼこりがすごくて、あれ大丈夫なの？って話はしてました」

目撃者

「ゴゴゴゴと倒れて、爆破したのかと思った」

■なぜ事故は起きた？ 市内には強風注意報も

事故が起きたのは、神奈川県川崎市扇島。海に面する場所で、ここにはJFEスチールの東日本製鉄所があります。

昨年撮影された現場付近の様子です。

現場中心には製鉄所があり、海沿いには大型のクレーンが立ち並んでいるのがわかります。

なぜ今回、事故は起きたのか。

警察や消防によりますと、解体していたクレーンは、船の積み荷を積み下ろしするためのもので、クレーンの先にはおよそ500トンの重りがついていて、その下に足場が組まれていました。

しかし何らかの原因で重りが落下。その拍子で足場が崩れたといいます。

この穴は、重りが落下したことでできたものだといいます。

◇

事故当時の状況として、目撃者たちが口にしたのは、風の強さです。

目撃者

「風もこのくらいの強さ」

目撃者

「（Q：帽子も飛ばされそう？）飛ばされそうだったので（つばを）後ろにして」

目撃者

「波高くて風強い時間帯だった。きょうは特別強いですね」

目撃者

「クレーンの右端から何か大きなものが落下する直前で、落ちた途端に土けむりがぼわーってあがって。南風に乗ってこっちまで土煙が飛んできました。目に入って痛くなるくらい」

◇

事故当時、川崎市内には強風注意報が出ていて、7日夜、上空から現場を撮影していたときも…。

記者（7日午後8時すぎ）

「現場にあるシートが揺れていて風が強いことがわかります。木も揺れていますね。かなり大きく揺れているのが確認できます」

警察は、事故と強風との因果関係も含めて捜査するとしています。

7日夜遅くまで続いた男性の捜索活動。しかし発見には至らず、8日も続けられるということです。

警察は業務上過失傷害の疑いも視野に、現場の状況を詳しく調べています。

（4月7日放送『news zero』より）