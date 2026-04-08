SUPER EIGHT・横山裕、『探偵！ナイトスクープ』特命局長に大興奮 村上信五に「お前、売れたな」と語ったポジションに
SUPER EIGHTの横山裕が、10日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）に「特命局長」として初登場する。子どもの頃から見ていた番組に出演し、心境を語った。
【番組カット】近い距離でネタを披露する9番街レトロ・京極風斗
竹山隆範探偵から「始まった時から『わぁ！わぁ！』って言ってましたけど、どうしました？」と突っこまれ、「テレビで見てるやつや、と思って。何か信じられない。ふわふわしてます、今」と意外な心境を吐露。前週の放送ではSUPER EIGHT・村上信五が「特命局長」として登場しており、「村上が初代の特命局長で。あの時、言ったんですよ。『お前、売れたな』って（笑）。まさか自分が座れると思ってなかったんで、すごいうれしいです。ありがとうございます」と喜びを口にした。そんな横山はナイトスクープについて「“大阪ど真ん中”やってんなっていう感じですね。それこそ定型文みたい聞こえるかも分かんないですけど、ホントに『探偵！ナイトスクープ』を見て育ったんで、感慨深いですね」とコメント。また、朝日放送の前社屋にあったABCホールでの雰囲気を思い出すと、「ああ、今はこんな感じなんや」とスタジオ中を隅々まで見渡した。
今回の依頼は、真栄田賢探偵が調査した『耳が聞こえないお笑いファン』、田村裕探偵の『14頭のヤギと暮らす田舎の祖父』、間寛平探偵の『父の形見のアタッシュケースを開けて』。
最初の『耳が聞こえないお笑いファン』は、東京都の25歳の女性から。生まれつきほとんど耳が聞こえないが、1番の趣味であり生きがいとなっているのが“お笑い”で、推し芸人のネタを見るために毎週のようにライブに行くという。基本的には口の動きを読み取って楽しんでいるが、イチオシのコンビ『9番街レトロ』のボケ担当・京極風斗の独特のロートーンでボケるスタイルは、口の動きや表情の変化が少なく、内容が理解しづらいことが多いことが悩みになっている。そこで、「耳が聞こえる人と同じように、最初から最後まで9番街レトロのネタで笑ってみたい」と依頼。依頼者が「私たちがセンターマイクになるぐらい」の距離なら分かるのではと提案し、実際にセンターマイクに扮して漫才を披露してもらうと「めちゃくちゃ分かりやすかった」。しかしそれは通常、物理的には無理なこと。そこで、編み出した次なるアイデアとは。
『14頭のヤギと暮らす田舎の祖父』は、京都府の29歳の女性から。宮崎で14頭のヤギを飼育している80歳の祖父は、周りからはハイジに出てくる「ペーター」と呼ばれているそう。依頼人は、ヤギが祖父の生きがいになっていることは承知しているものの、高齢で持病を抱えていることや、今まで何度もヤギ関連でケガをしていることから、ヤギの数を減らそうと家族総出で説得しているという。そこで「本当に減らす気はあるのか調べて欲しい」という依頼が届いた。田村探偵が祖父の本心を探るが、話をはぐらかされてしまうため、減らさざるを得ない状況に追い込むことに。しかし、ヤギを引き取りに来た軽トラを見た祖父は、衝撃の一言を言い放つ。
『父の形見のアタッシュケースを開けて』は、福岡県の39歳の男性から。依頼人が20歳の時に亡くなった父の形見であるアタッシュケースには、鍵が2つあり、片方は開いているものの、もう片方は鍵が閉まったままで、開け方が分からないまま今日まで保管してきたという。父が中に何を遺したのか気になり、「アタッシュケースを開けてもらえないだろうか」という依頼を出すことに。3桁のダイヤル式の鍵に当てはまりそうな数字を試すが、すべて外れ。「000」から1つずつ試していくという、気が遠くなるような作業を始めたが、あまりにも単純な数字に鍵は反応。果たして、中からにあった物とは。
【番組カット】近い距離でネタを披露する9番街レトロ・京極風斗
竹山隆範探偵から「始まった時から『わぁ！わぁ！』って言ってましたけど、どうしました？」と突っこまれ、「テレビで見てるやつや、と思って。何か信じられない。ふわふわしてます、今」と意外な心境を吐露。前週の放送ではSUPER EIGHT・村上信五が「特命局長」として登場しており、「村上が初代の特命局長で。あの時、言ったんですよ。『お前、売れたな』って（笑）。まさか自分が座れると思ってなかったんで、すごいうれしいです。ありがとうございます」と喜びを口にした。そんな横山はナイトスクープについて「“大阪ど真ん中”やってんなっていう感じですね。それこそ定型文みたい聞こえるかも分かんないですけど、ホントに『探偵！ナイトスクープ』を見て育ったんで、感慨深いですね」とコメント。また、朝日放送の前社屋にあったABCホールでの雰囲気を思い出すと、「ああ、今はこんな感じなんや」とスタジオ中を隅々まで見渡した。
最初の『耳が聞こえないお笑いファン』は、東京都の25歳の女性から。生まれつきほとんど耳が聞こえないが、1番の趣味であり生きがいとなっているのが“お笑い”で、推し芸人のネタを見るために毎週のようにライブに行くという。基本的には口の動きを読み取って楽しんでいるが、イチオシのコンビ『9番街レトロ』のボケ担当・京極風斗の独特のロートーンでボケるスタイルは、口の動きや表情の変化が少なく、内容が理解しづらいことが多いことが悩みになっている。そこで、「耳が聞こえる人と同じように、最初から最後まで9番街レトロのネタで笑ってみたい」と依頼。依頼者が「私たちがセンターマイクになるぐらい」の距離なら分かるのではと提案し、実際にセンターマイクに扮して漫才を披露してもらうと「めちゃくちゃ分かりやすかった」。しかしそれは通常、物理的には無理なこと。そこで、編み出した次なるアイデアとは。
『14頭のヤギと暮らす田舎の祖父』は、京都府の29歳の女性から。宮崎で14頭のヤギを飼育している80歳の祖父は、周りからはハイジに出てくる「ペーター」と呼ばれているそう。依頼人は、ヤギが祖父の生きがいになっていることは承知しているものの、高齢で持病を抱えていることや、今まで何度もヤギ関連でケガをしていることから、ヤギの数を減らそうと家族総出で説得しているという。そこで「本当に減らす気はあるのか調べて欲しい」という依頼が届いた。田村探偵が祖父の本心を探るが、話をはぐらかされてしまうため、減らさざるを得ない状況に追い込むことに。しかし、ヤギを引き取りに来た軽トラを見た祖父は、衝撃の一言を言い放つ。
『父の形見のアタッシュケースを開けて』は、福岡県の39歳の男性から。依頼人が20歳の時に亡くなった父の形見であるアタッシュケースには、鍵が2つあり、片方は開いているものの、もう片方は鍵が閉まったままで、開け方が分からないまま今日まで保管してきたという。父が中に何を遺したのか気になり、「アタッシュケースを開けてもらえないだろうか」という依頼を出すことに。3桁のダイヤル式の鍵に当てはまりそうな数字を試すが、すべて外れ。「000」から1つずつ試していくという、気が遠くなるような作業を始めたが、あまりにも単純な数字に鍵は反応。果たして、中からにあった物とは。