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実業家のマイキー佐野氏が迂回航路の危機を警告！『日本どうなる？なぜか報道されない世界の命綱「バブエルマンデブ」の裏側』

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『日本どうなる？なぜか報道されない世界の命綱「バブエルマンデブ」の裏側【マイキー佐野 投資学】』と題した動画を、YouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」が公開した。



ホルムズ海峡の緊張が連日報じられる中、実業家のマイキー佐野氏が注目するのは紅海の南端に位置する「バブ・エル・マンデブ海峡」だ。「涙の門」とも呼ばれるこの海峡は、スエズ運河を経由して欧州へとつながる重要なチョークポイントであり、欧州向け原油輸入の一定割合がこの経路に依存している。



しかし現在、この海峡は複合的なリスクにさらされている。イエメンの武装組織・フーシ派による攻撃の脅威を背景に、海上保険料は急騰しており、引き受けを停止する保険会社も出始めているという。さらにフーシ派は、民間船に偽装した船舶をドローン発射台として活用するなど、非対称戦術による妨害を続けている。



周辺国の動向も複雑だ。隣接するジブチには米国・中国・欧州各国が軍事拠点を展開し、世界でも有数の軍事密度を誇る地域となっている。佐野氏は、米国がチョークポイントの確保を優先する一方、中国はイランとの政治関係を活用して自国船舶の安全を独自に確保しようとしていると指摘。



さらに地域の構図を大きく変えた出来事として、「ソマリランド」の承認問題がある。事実上の独立状態にある同地域をイスラエルやエチオピアが承認したことで、ベルベラ港をめぐる権益争いが激化した。これに対しエジプトは、ナイル川水利権で対立するエチオピアを牽制すべく、ソマリアと安全保障協定を締結している。



エリトリアにはイランが接近し、ドローンや物資の中継拠点として機能しているとされる。加えてフーシ派が過激派組織にドローン製造技術を提供するなど、国家の枠を超えた武装勢力間の連携が海峡周辺の脅威を高度化させている。



佐野氏はこの海峡の現状を「カオス状態」と表現し、ホルムズ海峡が封鎖された場合にこの迂回ルートが世界の物流コストに直結すると説く。自衛隊がジブチに拠点を持つ日本にとっても、この海域の安定は決して無縁ではない。