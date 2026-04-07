懲役太郎氏が語る行方不明事件の盲点「事件と事故では全然違う」知られざる捜索の難しさ
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懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「殺人事件の犯人はほとんどが家族です。」を公開した。動画では、行方不明事件における初動捜査の重要性や、日本の殺人事件の多くが親族間で起きている現状について独自の視点で解説。さらに、憶測に基づく自身への批判コメントに対しても強い口調で反論を展開した。
動画冒頭、懲役太郎氏は事件に対する世間の関心が薄れ、「迷宮入りみたいに長引くみたいなことがあってはならない」と危惧を示す。続けて行方不明者の捜索の困難さを強調し、人がいなくなった際は行方不明、殺人、事故のいずれかになるが、最初は「事件」として扱われないと指摘。「事件と事故では、捜索や探し方が全然違いますよね。だから最初で間違うと全然わからなくなっちゃう」と初動の判断が明暗を分けることを語った。
続いて、日本の殺人事件の傾向について「データで出てるんです」と前置きし、「殺人事件というのは、親族間の殺人事件がほとんどです。他人がやる事ってまずないですよ」と断言。全く知らない人間が犯人であるケースや、身代金目的の監禁や誘拐などは極めて少ないと説明した。
後半では、自身の配信に寄せられた的外れな批判に言及。「土下座して謝れ」というコメントに対し、「誰に謝るんですか」「犯人に謝るんですか、世間に謝るんですか。違いますよね」と一蹴した。さらに、事件の背後になんでも「ヤクザ」を絡めようとする風潮に対しても「必ずヤクザがって。あなたヤクザ知ってますか？」と問いかけ、根拠のないレッテル貼りや安易な関連付けに苛立ちを露わにした。
情報がない中で事件の真相を追うことの難しさを強調しつつ、事実に基づかない勝手な憶測や偏見による批判に警鐘を鳴らす形で動画の幕を閉じた。
動画冒頭、懲役太郎氏は事件に対する世間の関心が薄れ、「迷宮入りみたいに長引くみたいなことがあってはならない」と危惧を示す。続けて行方不明者の捜索の困難さを強調し、人がいなくなった際は行方不明、殺人、事故のいずれかになるが、最初は「事件」として扱われないと指摘。「事件と事故では、捜索や探し方が全然違いますよね。だから最初で間違うと全然わからなくなっちゃう」と初動の判断が明暗を分けることを語った。
続いて、日本の殺人事件の傾向について「データで出てるんです」と前置きし、「殺人事件というのは、親族間の殺人事件がほとんどです。他人がやる事ってまずないですよ」と断言。全く知らない人間が犯人であるケースや、身代金目的の監禁や誘拐などは極めて少ないと説明した。
後半では、自身の配信に寄せられた的外れな批判に言及。「土下座して謝れ」というコメントに対し、「誰に謝るんですか」「犯人に謝るんですか、世間に謝るんですか。違いますよね」と一蹴した。さらに、事件の背後になんでも「ヤクザ」を絡めようとする風潮に対しても「必ずヤクザがって。あなたヤクザ知ってますか？」と問いかけ、根拠のないレッテル貼りや安易な関連付けに苛立ちを露わにした。
情報がない中で事件の真相を追うことの難しさを強調しつつ、事実に基づかない勝手な憶測や偏見による批判に警鐘を鳴らす形で動画の幕を閉じた。
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