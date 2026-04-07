ホワイトハウスで記者会見を開くトランプ米大統領＝6日/Andrew Harnik/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は6日の記者会見で、イランを一夜にして「壊滅」させることも可能だと述べ、それは7日夜かもしれないと語った。

「国全体を一夜で壊滅させることもできる。その夜は明日の夜になるかもしれない」と述べた。

トランプ氏はこれまで繰り返し、イランが合意に応じない、あるいは重要な石油輸送路であるホルムズ海峡を再開しない場合、米国はイランの発電所や橋、その他のインフラを攻撃する可能性があると警告してきた。先週末には、イランは7日午後８時（米東部時間）までに合意に応じる必要があると述べていた。

また記者会見でトランプ氏は、対イラン軍事作戦で「我々を助けなかった」として、米国の同盟国を繰り返し批判し、国名を挙げて非難した。

「日本は我々を助けなかった。オーストラリアも助けなかった。韓国も助けなかった。そして北大西洋条約機構（NATO）も助けなかった」と述べた。

さらに、米国によるこれらの国々への支援について、「北朝鮮から日本を守るために5万人の兵士を駐留させている。韓国には（北朝鮮の）金正恩（キムジョンウン）総書記から我々を守るために4万5000人の兵士を置いている」と語った。

一方でトランプ氏は、ペルシャ湾岸の一部の国々については評価し、その関与が紛争地域との地理的な近さに関係していることを認めつつ、「サウジアラビアは素晴らしかった。カタール、アラブ首長国連邦（UAE）もそうだった。バーレーン、クウェートもだ」と述べた。