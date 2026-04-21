ドナルド・トランプ米国大統領が20日（現地時間）、「今日合意に至るだろう」として、第2次終戦交渉を肯定的に予想した。イランも米国との第2次終戦交渉に参加する方向に重きを置いているという報道が流れ、土壇場での妥結の可能性も取り沙汰されている。一時はイランが交渉不参加を示唆し、米国のイラン籍貨物船拿捕とイランの報復宣言が重なって緊張が高まったが、再び外交的解決の糸口が捉えられている。トランプ大統領はこの日