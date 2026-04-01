【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は20日、ブルームバーグ通信のインタビューで、イランとの停戦について、期限までに戦闘終結交渉で合意しなければ、延長の可能性は「極めて低い」とし、攻撃再開を警告した。期限は米東部時間22日夜（日本時間23日）だとした。イランは米軍によるイラン船籍の貨物船拿捕に反発。再協議に否定的な姿勢を示し、予断を許さない状況が続いている。2週間の停戦は米東部時間7日に