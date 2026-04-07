【風、薫る 第8回あらすじ】りん、酔った亀吉と口論に 直美が出会った人物とは
【モデルプレス＝2026/04/07】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第8話が、4月8日に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
りん（見上愛）は娘の環（宮島るか）を懸命に育てていたが、ある夜、酔った夫の亀吉（三浦貴大）と口論になる。
一方、アメリカに憧れている直美（上坂樹里）は、教会の炊き出しに向かう途中で、偶然、大山捨松（多部未華子）に出会う。捨松はなぜか不満そうで…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第8話／4月8日（水）放送
りん（見上愛）は娘の環（宮島るか）を懸命に育てていたが、ある夜、酔った夫の亀吉（三浦貴大）と口論になる。
一方、アメリカに憧れている直美（上坂樹里）は、教会の炊き出しに向かう途中で、偶然、大山捨松（多部未華子）に出会う。捨松はなぜか不満そうで…。
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