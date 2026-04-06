元宝塚歌劇団月組の女優、彩星りおんが6日までにインスタグラムを更新。第3子三女の出産を報告した。

彩星は「先日第三子となる女の子を出産いたしました お産には娘2人も立ち会ってくれて心温まる一生の思い出になりました。長女は感動で涙を流し、次女は熱血応援で盛り上げてくれました。私は全くもってお産に集中できませんでしたが、それもまた良い思い出です」と報告し、3人の娘達とのショットをアップした。

続けて「退院のセレモニードレスは長女、次女と着せてきたもの 3度も使えるなんて思わなかった!ドクターを始め、お世話になった病院の皆さまには心から感謝しております。万全のサポートで安心して出産に臨めました。妊娠中から家族、友人にもたくさん助けてもらいました。本当にありがたかったです」と感謝をつづった。

また「今はもう自宅に戻り慌ただしくも愛おしい毎日を過ごしております。静けさとは程遠い生活ですが、今しかないこの時間を楽しみたいと思います 取り急ぎご報告でございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします 彩星りおん」と呼びかけた。