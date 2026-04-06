演歌歌手・市川由紀乃が、新曲「ちりぬるを」のCDジャケットと新アーティスト写真を公開した。

5月13日に発売となる「ちりぬるを」は、明治時代の遊郭を舞台に、身分違いの恋に苦しむ女郎の心情を描いたドラマチックな楽曲だ。ジャケットには遊郭の塀や釣り灯篭がコラージュ表現で描かれ、鮮やかに散る花びらが市川の表情に彩りを添えるレトロモダンな仕上がりとなった。女郎といえば、今年2月に新歌舞伎座の三山ひろし特別公演で、市川が約20キロの衣装を身に着け、演じきった花魁の姿も記憶に新しい。

▲TYPE-Aジャケット

▲TYPE-Bジャケット

市川が京都の呉服屋で出会ったという黒地の着物には、花札が大胆に描かれ、なんと「ちりぬるを」の文字が右肩部分に描かれている。僅かに訪れるのが遅かったらこの着物に出会うことはなかったという運命的な出会いになったそうだ。

なお、来月の発売日までに「ちりぬるを」のミュージックビデオも公開となる予定。作詞家・松井五郎からのコメントも到着した。

◆ ◆ ◆

■松井五郎 コメント

歌詞は

事実を

モチーフにはしても

ほとんどが

フィクションだ

だがそれを

ほんものに

見せるのが

歌手の力

市川由紀乃の

歌を聴いていると

この人は

歌を生きていると

感じる

「ちりぬるを」では

縋らず(すがらず)

強請らず(ねだらず)

媚びず(こびず)

どう生きるかの

一線を知っている

女の姿を

描きたかった

市川由紀乃は

その思惑に

美しい血を

通わせてくれた

◆ ◆ ◆

■「ちりぬるを」

2026年5月13日発売 ＜TYPE-A＞ CD+DVD

【品 番】KIZM-843/4

【価格】￥2,500(税抜価格￥2,273)

【仕様】フォトカード全3種のうち1枚ランダムで封入(初回製造分のみ)



【収録内容】

CD

M1​. 「ちりぬるを」

作詩：松井五郎／作曲：幸耕平／編曲：佐藤和豊

M2​. 「こんな夜にはワルツでも」

作詩：松井五郎／作曲：幸耕平／編曲：佐藤和豊

M3​. 「ちりぬるを」 オリジナルカラオケ

M4​. 「ちりぬるを」 一般用半音下げカラオケ

M5​. 「こんな夜にはワルツでも」 オリジナルカラオケ

M6​. 「こんな夜にはワルツでも」 一般用半音下げカラオケ DVD

「ちりぬるを」ミュージックビデオ

「ちりぬるを」ミュージックビデオ メイキング映像 ＜TYPE-B＞ CD ONLY

【品 番】KICM-31195

【価格】￥1,700(税抜価格￥1,545+税) 【収録内容】

M1​. 「ちりぬるを」

作詩：松井五郎／作曲：幸耕平／編曲：佐藤和豊

M2​. 「こんな夜にはワルツでも」

作詩：松井五郎／作曲：幸耕平／編曲：佐藤和豊

M3​. 「ちりぬるを」 オリジナルカラオケ

M4​. 「ちりぬるを」 一般用半音下げカラオケ

M5​. 「こんな夜にはワルツでも」 オリジナルカラオケ

M6​. 「こんな夜にはワルツでも」 一般用半音下げカラオケ

■公演情報

＜市川由紀乃コンサート「新章」＞（福岡県）

日程：2026年4⽉13⽇(月)

会場：福岡市民ホール（中ホール）

開場 12:30 開演 13:00

＜チケット＞

全席指定 6,500円 ＜市川由紀乃コンサート「新章」＞（宮崎県）

日程：2026年4⽉14日(火)

会場：宮崎市清武⽂化会館

開場 13:00 開演 13:30

＜チケット＞

全席指定 6,500円 ＜市川由紀乃コンサート「新章」＞（千葉県）

日程：2026年4⽉25日(土)

会場：成田国際文化会館 大ホール

開場 14:00 開演 14:30

＜チケット＞

S席 6,500円 A席 5,500円 （全席指定・税込） ＜市川由紀乃コンサート「新章」＞（京都）

日程：2026年6月24日（水）

開場13:00 開演13:30

＜チケット＞

全席指定 ￥7,700

◆市川由紀乃 オフィシャルサイト