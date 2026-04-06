チャンネル登録者数18万人超えのカップルYouTuber「キムイオハウス」が、4月5日までにインスタグラムを更新。彼氏・キムさんと彼女・イオさんが結婚したことを報告し、祝福メッセージが贈られています。



【写真】まさに美男美女！タキシード＆ウエディングドレス姿のキムイオハウス

キムイオハウスは、「私たちキムイオは結婚いたしました」と報告をはじめ、写真をアップ。「宮古島で撮影してきました」と説明しているウェディングフォトでは、純白のタキシード、ドレス姿でさまざまなポーズを楽しむキムさんとイオさんの姿が見られます。



また、実際のプロポーズについても言及。イオさんは「2025年9月3日、私の誕生日にスイスでプロポーズをしてくれてから、この度無事に入籍し、夫婦となりました」とコメントしており、「スイスでのプロポーズのとき、『一生俺が支えていくから。』と言ってくれたことが本当に嬉しくて」と喜びをにじませていました。



SNSでは、「本当におめでとうございます」「この報告待ってましたよー」「どの写真もとっても綺麗で素敵です！」「感動すぎる」「好きなカップルが結婚するのは超嬉しいです」「ディズニーのお姫様と王子様じゃん」「いつまでもお幸せに」「お2人の新たな人生の幸せストーリーを楽しみにしております」などのコメントがありました。



キムさんとイオさんは2020年に音声SNSアプリで出会い、交際を開始。インスタグラムやTikTokなどを中心にインフルエンサーとしても活動しています。キムイオハウスのYouTubeチャンネルでは「年上犬系彼氏のキムくんと年下猫系彼女のイオちゃんの日常」と説明されており、二人での旅行の様子や日常風景を投稿しています。



なお、入籍後、報告まで日があいたことについて、投稿の末尾で「入籍日からご報告が遅くなってしまった理由については、また別の形でお話しさせてください！ （全然マイナスなことじゃないので安心してください笑）」と説明しています。