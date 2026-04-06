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CHIKATABI / SFC修行と旅情報系チャンネルが「【SFC修行 ANA】激変！ANA国内線2026年大改定まとめ！これはもう、旅の常識が変わるレベルです」を公開した。動画では、2026年5月19日から実施されるANA国内線の運賃体系や特典航空券に関する大規模な改定について、その全貌と対策を解説している。



動画内でCHIKA氏は、今回の改定を「旅好きには革命レベル」と表現し、ANAの国内線が「リニューアルというより再構築」されると語る。最も大きな変更点として挙げられたのが、運賃体系が「シンプル」「スタンダード」「フレックス」の3種類に再編される点だ。最も安価な「シンプル」は予約変更や払い戻しに制限が多く、アップグレードも不可となるため、「キャンセルも変更もきかない運賃」として注意が必要だと指摘した。



また、乗り継ぎや往復運賃のルールが大幅に柔軟になることも強調された。出発地と到着地が異なる場合でも「往復」として扱えるようになり、「1回の乗継でもっと自由なルートが組める」と解説。24時間以内の滞在であれば1つの旅程としてカウントされ、最大4区間まで1回の発券で完結する仕組みは、修行僧にとって朗報だという。



一方で、特典航空券を利用するユーザーにとっては厳しい変更も待ち受けている。CHIKA氏が「多くの人がショックを受けた」と語るのが、特典航空券からプレミアムクラスへのアップグレードが不可になる点だ。さらに、出発前の予約変更ができなくなり、一度キャンセルして新規発券する必要があるなど、利便性が大きく変わる。



その他にも、小児割引の明確化や、プレミアムポイント（PP）積算率の変更など、多岐にわたる改定内容が網羅されている。最後にCHIKA氏は「制度の改定を恐れる必要はない」と述べ、「ルールが変わっても、選ぶ力があれば、ちゃんとお得も、楽しさも手に入れられます」と締めくくった。新しいルールを賢く活用するためのヒントが詰まった動画となっている。