制限を気にせず導入！ オープンソースソフトウェア※1 オープンソースソフトウェア※1(以下「Jitsiアプライアンスサーバ」

記事ポイント デージーネットが「Jitsiアプライアンスサーバ」を2026年4月20日より提供開始オンプレミス運用でユーザ数や会議室数の制限を気にせず使えるWeb会議基盤初年度800,000円で導入できるOSS活用の低コスト構成 デージーネットが「Jitsiアプライアンスサーバ」を2026年4月20日より提供開始オンプレミス運用でユーザ数や会議室数の制限を気にせず使えるWeb会議基盤初年度800,000円で導入できるOSS活用の低コスト構成

デージーネットが、企業・自治体向けのWeb会議基盤「Jitsiアプライアンスサーバ」を2026年4月20日より提供開始します。

オンプレミス環境で運用できるため、機密情報を扱う組織でも自社ネットワーク内で安全性に配慮したWeb会議を進めやすい点が魅力です。

ブラウザだけで利用でき、ユーザ数や会議時間の制限を気にせず使える点も導入しやすさにつながっています。

オープンソースソフトウェア※1(以下「Jitsiアプライアンスサーバ」

提供開始日：2026年4月20日サービス名：Jitsiアプライアンスサーバ初年度価格：800,000円／台／年（税別、サポート込み）次年度以降サポート費：250,000円／台／年（税別）

「Jitsiアプライアンスサーバ」は、OSSのWeb会議システム「Jitsi」をオンプレミスで導入できる企業・自治体向けの基盤です。

クラウド型のWeb会議サービスを使いにくい医療・金融・製造業などの現場でも、自社専用の環境で運用しやすい構成となっています。

ブラウザからすぐにWeb会議を始められるため、専用アプリのインストールやアカウント作成を前提としないシンプルな運用が可能です。

ユーザ数や会議室数、会議時間の制限を気にせず使える点も大きな特徴です。

OSSを活用しているためライセンスコストは0円で、従量課金が発生しないわかりやすい料金設計も導入判断を後押しします。

アプライアンスサーバとして必要なOS設定やソフトウェアが整った状態で納品されるため、一から構築する場合に比べて短時間で利用を始められます。

導入しやすさを高める支援体制

デージーネットは、アプライアンスサーバの提供に加えて、要件に応じたシステム構築にも対応しています。

導入後は「OpenSmartAssistance」により、セキュリティ情報の提供や点検、チューニング、障害調査、アップデートなどの継続支援も用意されています。

単にサーバを納品するだけでなく、運用まで見据えた支援を受けられる点も安心材料です。

機密性と運用負荷の両方を意識する組織にとって、導入ハードルを下げる選択肢となっています。

自社ネットワーク内でWeb会議を完結しやすく、情報管理を重視する現場に合った基盤です。

利用人数や会議時間を気にせず使えるため、日常業務から大規模な会議まで柔軟に対応できます。

初期構築の手間を抑えながら低コストで導入しやすい点も魅力となっています。

Jitsiアプライアンスサーバの紹介でした。

よくある質問

Q. Jitsiアプライアンスサーバはいつから提供開始されますか？

A. Jitsiアプライアンスサーバは2026年4月20日より提供開始されます。

Q. Jitsiアプライアンスサーバはどのような環境で利用できますか？

A. オンプレミス環境で利用でき、自社ネットワーク内でWeb会議を運用しやすい構成です。

Q. 利用人数や会議時間に制限はありますか？

A. ユーザ数や会議室数、会議時間の制限を気にせず利用できます。

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