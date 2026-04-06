国道1号 栗東水口道路、本線に並行する「側道」が4月30日より通行可能に

2026年3月31日に国土交通省近畿地方整備局と滋賀県栗東市は、国道1号「栗東水口道路」に並行する側道（市道）の通行を、2026年4月30日から開始すると発表しました。

大津市方面から湖南市方面を結ぶ本線の両脇に整備された新たなルートで、周辺の県道や市道と接続します。

【画像】超便利！ ここが開通する場所です。 画像で見る（5枚）

一部区間では引き続き工事が行われるため注意が必要です。

今回の開通により、2025年8月23日に先行して開通していた本線に並行する形で、新たな生活道路の利用が可能となります。

通行が可能となるのは、大津市方面と湖南市方面を結ぶ栗東水口道路の本線に沿って、その両側に整備された側道（市道）です。

公開された位置図によると、この側道は複数の既存道路と交差・接続しています。

大津市側から順に、県道川辺御園線、市道上砥山2号幹線、そして小野ランプ周辺で県道上砥山上鈎線などと結ばれています。

このうち、市道上砥山2号幹線の交差点から北側へ向かうとラウンドアバウトに至り、南側へ向かうと日吉が丘方面へ接続します。

また、小野ランプ付近からは栗東市街地や金勝方面へ向かうことも可能です。

側道の通行開始にあたって、走行時のルールや注意点が案内されています。

市道上砥山2号幹線などと交差する地点では、「側道優先」の交通規制が敷かれます。

交差点の手前には一時停止線などの標示が設けられており、現地の標識や標示に従って通行する必要があります。

また、小野ランプ周辺をはじめとする一部の区間では、側道の通行開始後も引き続き工事が継続されます。該当箇所を走行する際は、現地の案内板や標示の指示に従い、安全に通行することが求められます。