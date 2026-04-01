子ども服をフリマサイトで売る人も多いですよね。しかし、それを買うのは子どもがいる人だけじゃないことも……。今回は、子どもの靴下を売ろうとしたお父さんのエピソードをご紹介します。

売ったらいいじゃん

「小学生の娘のサイズアウトした服を、定期的にフリマサイトに出していました。ある日、ボロボロになった娘の靴下を捨てようとしたら、夫に止められて。フリマサイトで売ろうなんて言い出したんです。

さすがに汚くて売れないでしょうと思っていたのですが、夫は『そういうのを欲しがる男の人もいるんじゃない？』なんて言ってきました……。思わず耳を疑いましたね。

『娘が身に着けていたものを、そんな変態に売る気⁉』と怒ったら、『捨てるなら一緒じゃん』と。自分の娘を何だと思っているのか。こうも価値観が違うのかと愕然としました……。

夫にとっては、賢く稼ぐ方法をアドバイスしただけなのかもしれません。だけど、娘のことを軽く見ているようにしか思えなくて……。それ以来、夫のことを信用できなくなりました」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2026年2月）

▽ どんな人がどんな目的で買うかはわからないとはいえ、成人男性が買う可能性があるとわかっていながら娘の私物を出品するお父さんなんて嫌です……。母親として反対するのは当然ですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。