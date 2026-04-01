HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第6話にて、未経験から挑戦を続ける19歳のAOIが、プロの世界で生き抜くための凄まじい覚悟を口にした。

【映像】「世界を獲れる曲」に興奮するスタイル抜群の19歳女優

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第6話からは第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開ける。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。（※参加時の年齢）

すでにデビューが決まっているエミリー、サマラ、レクシート対面した練習生たち。彼女たちから課題曲となる2曲を聴いたAOIは興奮冷めやらない様子で、「歌早く覚えたい」と前のめりだ。彼女たちと会ったことでグッと士気が上がり「練習マジ頑張ろう」と気合いを入れ直す練習生たち。AOIはこの楽曲に「世界を獲れる曲だなと思った」と豪語。「血を吐く覚悟はできた。今ので」という、並々ならぬ執念を感じさせるkとばを放った。

この言葉にスタジオの指原莉乃は、「血を吐く覚悟…ないな、私」と感心していた。