1日午前10時6分頃、茨城県南部を震源とするマグニチュード5.0の地震が発生し、栃木県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

1日午前10時6分頃、栃木県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県南部(北緯36.1度、東経140.0度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】

◆栃木県

真岡市



【震度4】

◆福島県

白河市



◆茨城県

水戸市 笠間市 守谷市 筑西市 坂東市 桜川市



◆栃木県

宇都宮市 栃木市 鹿沼市 小山市 下野市 益子町 大田原市



◆埼玉県

宮代町



◆千葉県

野田市



【震度3】

◆福島県

須賀川市 鏡石町 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 玉川村 浅川町 古殿町



◆茨城県

日立市 常陸太田市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大子町 土浦市 茨城古河市 石岡市 結城市 下妻市 常総市 取手市 つくば市 稲敷市 かすみがうら市 行方市 つくばみらい市 八千代町 五霞町 境町



◆栃木県

足利市 佐野市 栃木さくら市 那須烏山市 上三川町 茂木町 芳賀町 壬生町 高根沢町 栃木那珂川町 日光市 矢板市 那須塩原市 塩谷町 那須町



◆群馬県

沼田市 前橋市 桐生市 太田市 館林市 渋川市 みどり市 板倉町 群馬明和町 千代田町 大泉町 邑楽町



◆埼玉県

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま岩槻区 川口市 春日部市 八潮市 幸手市 杉戸町 熊谷市 行田市 加須市 本庄市 羽生市 鴻巣市 深谷市 久喜市 埼玉美里町



◆千葉県

市川市 松戸市 柏市 鎌ケ谷市



◆東京都

東京中野区 東京杉並区 東京練馬区 東京足立区