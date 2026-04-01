1日午前10時6分頃、茨城県南部を震源とするマグニチュード5.0の地震が発生し、栃木県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

1日午前10時6分頃、栃木県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県南部(北緯36.1度、東経140.0度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は5.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】
◆栃木県
真岡市

【震度4】
◆福島県
白河市

◆茨城県
水戸市　笠間市　守谷市　筑西市　坂東市　桜川市

◆栃木県
宇都宮市　栃木市　鹿沼市　小山市　下野市　益子町　大田原市

◆埼玉県
宮代町

◆千葉県
野田市

【震度3】
◆福島県
須賀川市　鏡石町　西郷村　泉崎村　中島村　矢吹町　棚倉町　玉川村　浅川町　古殿町

◆茨城県
日立市　常陸太田市　ひたちなか市　常陸大宮市　那珂市　小美玉市　茨城町　大洗町　城里町　東海村　大子町　土浦市　茨城古河市　石岡市　結城市　下妻市　常総市　取手市　つくば市　稲敷市　かすみがうら市　行方市　つくばみらい市　八千代町　五霞町　境町

◆栃木県
足利市　佐野市　栃木さくら市　那須烏山市　上三川町　茂木町　芳賀町　壬生町　高根沢町　栃木那珂川町　日光市　矢板市　那須塩原市　塩谷町　那須町

◆群馬県
沼田市　前橋市　桐生市　太田市　館林市　渋川市　みどり市　板倉町　群馬明和町　千代田町　大泉町　邑楽町

◆埼玉県
さいたま見沼区　さいたま中央区　さいたま岩槻区　川口市　春日部市　八潮市　幸手市　杉戸町　熊谷市　行田市　加須市　本庄市　羽生市　鴻巣市　深谷市　久喜市　埼玉美里町

◆千葉県
市川市　松戸市　柏市　鎌ケ谷市

◆東京都
東京中野区　東京杉並区　東京練馬区　東京足立区