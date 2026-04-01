2006年大会以来！ チェコがPK戦の末にデンマークを破り、20年ぶりにW杯出場【欧州予選PO決勝】
現地３月31日、北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ決勝が各地で開催。チェコの首都プラハでは、パスDに入ったチェコ代表とデンマーク代表が対戦した。
パスDには、チェコ、デンマーク、北マケドニア、アイルランドが入り、26日に行なわれ準決勝では、デンマークが北マケドニア、チェコがアイルランドを破った。
立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けるチェコが、いきなり先制に成功。開始３分、CKのこぼれ球に反応したパベル・シュルツが右足でボレーシュートをネットに突き刺した。
１点が遠いデンマークは72分、ミケル・ダムスゴーのFKをボックス内でヨアキム・アンデルセンが頭で合わせ、ついに同点に追いつく。
試合は１−１のまま決着がつかず、延長戦へ。すると、先にスコアを動かしたのはチェコ。100分、敵陣エリア内でこぼれ球を拾ったラディスラフ・クレイチーが左足で流し込んだ。
再びビハインドを負ったデンマークは111分、CKにキャスパー・フーがヘディングで上手く合わせ、同点弾を叩き込んだ。
結局２−２でPK戦までもつれ込んだなか、チェコがPK戦を５−３で制し、北中米W杯の出場権を獲得。2006年のドイツW杯以来、実に５大会ぶりにW杯復帰を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！（Part２）
パスDには、チェコ、デンマーク、北マケドニア、アイルランドが入り、26日に行なわれ準決勝では、デンマークが北マケドニア、チェコがアイルランドを破った。
立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けるチェコが、いきなり先制に成功。開始３分、CKのこぼれ球に反応したパベル・シュルツが右足でボレーシュートをネットに突き刺した。
試合は１−１のまま決着がつかず、延長戦へ。すると、先にスコアを動かしたのはチェコ。100分、敵陣エリア内でこぼれ球を拾ったラディスラフ・クレイチーが左足で流し込んだ。
再びビハインドを負ったデンマークは111分、CKにキャスパー・フーがヘディングで上手く合わせ、同点弾を叩き込んだ。
結局２−２でPK戦までもつれ込んだなか、チェコがPK戦を５−３で制し、北中米W杯の出場権を獲得。2006年のドイツW杯以来、実に５大会ぶりにW杯復帰を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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