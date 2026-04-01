元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！

全体の運気

4月前半は、「気の通り道を整えるとき」

壬辰（じんすいのたつ）の巡る影響で、運を受け取る準備が進みやすい時期。さらに辰は、気の通り道を司る干支。あらゆる滞りをなくすことで、よい運が流れ込むタイミングです。

美人占花の占いでは、窓辺を整えることが開運アクションに。光と空気が入る場所が乱れていると、チャンスも滞りやすくなります。カーテンはただの布ではなく、“境界を守るフィルター”でもあります。洗濯をしたりクリーニングに出すなど清潔に整えておきましょう。

この時期にカーテンを新調するのもおすすめです。グリーンやアイボリーなどのナチュラルカラーを取り入れると、健康運が高まり心も安定へと導いてくれます。外から入る“気”を整えることが、今期のベースづくりになります。

美容運

美容テーマは「うるおいをチャージしたいとき」

水の気が司るこの時期は、素肌にみずみずしさを纏うケアを意識してみて。肌の“水分量と質感”が、第一印象を大きく左右します。入浴後は、肌が乾く前に化粧水や美容液でうるおいを重ねて“満たす”ケアがポイント。顔だけでなく、ボディやヘアまで丁寧に保湿することで、全体の印象がぐっと洗練されます。

内側からのケアとして、こまめな水分補給も意識しましょう。さらにオーガニックハーブティーを取り入れると、気分まで整いやすくなります。水の気は夜の19時〜21時に強まるので、照明を落としてゆったりと過ごし、心を落ち着ける時間をつくるのがおすすめ。バスタイムやスキンケアを丁寧に行うことで、美しさを引き出す土台が整っていきますよ。

金運・仕事運

4月前半は、「知識と知恵」の星が巡るタイミング

そのため、“情報や考え方をアップデート”すると物事の流れが整います。新しい知識に触れたり、いつもと違う視点を取り入れたりすると、停滞していたことにもヒントが見えてきそう。小さな気づきが大きな変化につながることも。無理に進もうとするよりも、今ある状況を見直すことが大切です。

家族・人間関係

今期は人の影響で流れが変わりやすいとき

壬辰の気が広がるこの時期は、関わる人によって気持ちや環境が左右されやすくなります。無理に合わせすぎるよりも、「程よい距離感」を意識することが大切。一緒にいて安心できる人や、前向きな気持ちになれる相手との時間を優先してみて。

恋愛では、自然体でいるほど魅力が高まります。飾らないコミュニケーションのなかで、関係が深まるきっかけが見つかりそう。家族関係では、干渉しすぎず、見守る姿勢を大切に。無理に何かを変えようとせず、いまを受け入れると吉。水の気は、お腹を満たすことが運気アップに繋がるので、家族で美味しいものを食べに行ったりするのもおすすめ。

蝦名先生の一言

年末から“ツイてる流れ”が続く中、占いフェスへ向かう道中。逆に不運がないか探すも見当たらず。そんなことを考えていた矢先、ポーチを紛失しました……。良い⇄悪いの循環こそが運の消化。これもまた、ひとつの流れ。

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