初黒星のドジャースが指摘された“2つの課題”　佐々木朗希は一定の評価も「課題を象徴」　打線は「答えが見つからない」

現地メディアは、佐々木は「まだ発展途上」と厳しい目を向けた(C)Getty Images

開幕3連勝スタートを切ったドジャースが、今季4試合目で初黒星を喫した。本拠地でのガーディアンズとのカード初戦に2-4で敗れている。

この日、大きな注目を集めたのは、ドジャース先発の佐々木朗希だった。オープン戦で不安定なマウンドが続いていた右腕は、4回0/3で1失点とまずまずの内容で、今季初登板を終えている。

【動画】冴えるカットボール！佐々木朗希の今季初登板をチェック

一方で、専門サイト『DODGERBLUE.COM』では、2点止まりとなった打線に苦言を呈している。ガーディアンズ戦を振り返るトピックの中で、「ドジャースには依然として解決すべき2つの課題がある」と論じており、その内の1つに打撃陣のパフォーマンスを挙げた。

同メディアは、「好スタートを切っているとはいえ、打線は安定感を欠いており、これまではビッグイニングや勝負どころでの一打に支えられてきた」などと指摘しながら、「このチームにとっては、さらなる得点力の向上が重要だが、この試合ではその答えは見つからなかった」と訴えている。

この日ドジャース打線は、9安打を放ちながらも最終回の2得点のみと繋がらず、牽制死でチャンスを逸する場面もあった。さらに同メディアは、「ドジャースは、開幕から4試合連続で複数点のビハインドを背負う展開が続いている」とも付け加えている。

また、今回のトピックでもう1つの課題と指摘されているのは、佐々木の投球だ。「球団は長期的に大きな期待を寄せているものの、彼はまだ発展途上であり今季は多くを証明する必要がある」と論じている同メディアは、シーズン初先発の投球については、「どのような投球を見せるかは未知数だったが、今後に向けて一定の安心感を与える内容となった」と評価。