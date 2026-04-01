波瑠、共演者から絶賛受ける「ぴったりの役」「全員感謝している」本人は謙遜「変な汗かいてます」【月夜行路 ―答えは名作の中に―】
【モデルプレス＝2026/04/01】女優の波瑠が、このほど都内で行われた日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時〜）制作発表会見に麻生久美子、胗俊太郎、作間龍斗（ACEes）、渋川清彦、田中直樹とともに出席。本作の撮影を振り返った。
【写真】波瑠＆高杉真宙「そっくり」と話題の美文字
本作は、人生を振り返って今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる笑って泣ける痛快文学ロードミステリー。仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子を麻生、彼女が偶然出会う文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナを波瑠が演じる。
今作で演じるルナについて、波瑠は「文学のみならず本当に博識な女性で、何でも知っているんです。なので本当にセリフが大変（笑）」と苦笑。「何でも説明できちゃうキャラクターなので、私は毎日ひいひい言いながら撮影についていっているような感じです」と打ち明けた。
また、波瑠と食事をしたという麻生は、波瑠について「気持ちいいぐらいに食べてくださるので、たくさんあげたくなってしまう」と明かし、「おやつとかコーヒーとかいろんなものを波瑠ちゃんに差し入れしています」と告白。波瑠は「麻生さんいつも食べ物くれます。大好き」と笑顔を見せた。
そんな波瑠は、麻生の印象を「大先輩でありながら、すごくたくさんお話してくださって、楽しくて、でもなんか時々可愛い。いや、だいたい可愛い。いつも可愛くいてくださって、癒されます」とコメント。麻生は「頼り切っています。しっかりされているんですよ」と波瑠に頼っていることを明かした。
さらに麻生は、現場での波瑠の様子を「初日から膨大なセリフを間違わずに本当にスラスラスラスラ話すんですね。それがもう感動的」と報告。続けて「きっと私だけじゃなく、スタッフ全員感謝している」と伝えた。
その後、田中は波瑠を「めちゃくちゃルナさんなんですよ」と表現すると、「本当にぴったりの役です。だから全部の言葉が当てはまると思ってください。ルナさんが事件を解決していく様とかが、例えば『かっこいい』とか『爽快』とか『美しい』とか『最高』とか、その手の類が全部集まってる」と絶賛。波瑠は「変な汗かいてます。プレッシャーがすごいかもしれないです（笑）」とつぶやいていた。
会見後半では、本作のストーリーに絡め「自分にとっての名作」についてトークを展開。「ジブリの名作は数えきれないなと思って。子どもの頃に観たものも大人になっても」と回答した波瑠。「私、DVDボックスを持っていまして、本当に何度でも見返すものがたくさんあります。中でも『もののけ姫』と『魔女の宅急便』。大人になってから『魔女の宅急便』で泣きました」と熱弁。「『どこで？』『楽しいやつでしょ？』みたいな風に言われるんですけど、自分が働くようになってくると、キキが違うように見えたりして。そんな風に大人になってもまた心に染みるものが見つけられる、それが名作かなと思うので、『魔女の宅急便』にします」と力説していた。（modelpress編集部）
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◆波瑠＆麻生久美子「月夜行路 ―答えは名作の中に―」
本作は、人生を振り返って今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる笑って泣ける痛快文学ロードミステリー。仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子を麻生、彼女が偶然出会う文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナを波瑠が演じる。
◆麻生久美子、波瑠は「気持ちいいぐらいに食べてくださる」
今作で演じるルナについて、波瑠は「文学のみならず本当に博識な女性で、何でも知っているんです。なので本当にセリフが大変（笑）」と苦笑。「何でも説明できちゃうキャラクターなので、私は毎日ひいひい言いながら撮影についていっているような感じです」と打ち明けた。
また、波瑠と食事をしたという麻生は、波瑠について「気持ちいいぐらいに食べてくださるので、たくさんあげたくなってしまう」と明かし、「おやつとかコーヒーとかいろんなものを波瑠ちゃんに差し入れしています」と告白。波瑠は「麻生さんいつも食べ物くれます。大好き」と笑顔を見せた。
そんな波瑠は、麻生の印象を「大先輩でありながら、すごくたくさんお話してくださって、楽しくて、でもなんか時々可愛い。いや、だいたい可愛い。いつも可愛くいてくださって、癒されます」とコメント。麻生は「頼り切っています。しっかりされているんですよ」と波瑠に頼っていることを明かした。
◆波瑠、共演者から絶賛受ける「ぴったりの役」
さらに麻生は、現場での波瑠の様子を「初日から膨大なセリフを間違わずに本当にスラスラスラスラ話すんですね。それがもう感動的」と報告。続けて「きっと私だけじゃなく、スタッフ全員感謝している」と伝えた。
その後、田中は波瑠を「めちゃくちゃルナさんなんですよ」と表現すると、「本当にぴったりの役です。だから全部の言葉が当てはまると思ってください。ルナさんが事件を解決していく様とかが、例えば『かっこいい』とか『爽快』とか『美しい』とか『最高』とか、その手の類が全部集まってる」と絶賛。波瑠は「変な汗かいてます。プレッシャーがすごいかもしれないです（笑）」とつぶやいていた。
◆波瑠、ジブリ作品の魅力熱弁
会見後半では、本作のストーリーに絡め「自分にとっての名作」についてトークを展開。「ジブリの名作は数えきれないなと思って。子どもの頃に観たものも大人になっても」と回答した波瑠。「私、DVDボックスを持っていまして、本当に何度でも見返すものがたくさんあります。中でも『もののけ姫』と『魔女の宅急便』。大人になってから『魔女の宅急便』で泣きました」と熱弁。「『どこで？』『楽しいやつでしょ？』みたいな風に言われるんですけど、自分が働くようになってくると、キキが違うように見えたりして。そんな風に大人になってもまた心に染みるものが見つけられる、それが名作かなと思うので、『魔女の宅急便』にします」と力説していた。（modelpress編集部）
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