元乃木坂46で女優の生駒里奈（30）が所属事務所「A.M.Entertainment」を退所し、「株式会社CRG」に所属することを1日、自身のSNSで発表した。また、「A.M.Entertainment」とは業務提携となることも報告した。

生駒は「皆さまへお知らせです！新年度からもよろしくお願いいたします」と伝えるとともに、文書の画像を投稿。文書には「株式会社A.M.Entertainmentを退所し、本日より株式会社CRGに所属する事になりました」と発表した。

また「A.M.Entertainmentとは業務提携という形になります」と伝えた。

「芸能界に入って15年が経ちます。人生の半分をこの世界で過ごして来ました。これからの人生をよりクリエイティブに自分を作り上げていきたい」とした。

そして「関わってくださる全ての皆さまと実りある日々を送りたい。その気持ちでいっぱいです」と心境をつづり「ファンの皆様には、引き続き応援していただけたら幸いです。新たなご縁にも恵まれますよう、より一層精進して参ります」としている。

新たに所属する「CRG」には俳優の矢柴俊博や女優の平川結月らが所属している。