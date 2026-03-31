【リオデジャネイロ＝大月美佳】キューバ国営プレンサ・ラティーナ通信によると、原油約１０万トンを積載したロシアのタンカーが３月３０日、キューバの首都ハバナ近郊の港に到着した。

ロシアが派遣したもので、１月から事実上の石油禁輸措置をキューバに科す米国が、「人道支援」として入港を容認した。

ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は３０日、露タンカーの到着について「傍観せずにキューバの友人へ必要な支援を行うことが我々の責務だ」と強調した。シリアやベネズエラでは、ロシアに友好的な政権が相次ぎ倒れた。ロシアは友好国キューバへの影響力維持をアピールする狙いとみられる。キューバでは燃料不足により、全土で停電が頻発している。ペスコフ氏は、ロシアがキューバへのエネルギー供給を続ける意思も表明した。

ただ、今回の原油供給が深刻化しているキューバの燃料不足の解消につながる保証はない。米ＣＮＮは３０日、専門家の話として、原油精製などで「効果が表れるのは１か月近く先」になり、供給量は数週間分の需要を満たす程度だとの見方を伝えた。

米大統領報道官は３０日の記者会見で、キューバに対する石油禁輸措置を巡る「政策転換ではない」と説明した。人道支援目的での供給を今後も認めるかどうかは「ケース・バイ・ケースだ」と述べた。

キューバへの主要な燃料供給国となってきたメキシコの大統領も３０日、「（メキシコ政府は）常に人道支援を模索している」と述べ、供給再開を目指す立場を表明した。