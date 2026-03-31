逆風の相場環境を勝ち抜く！ 個性派揃いの4月株主優待銘柄に熱視線 ＜株探トップ特集＞ 逆風の相場環境を勝ち抜く！ 個性派揃いの4月株主優待銘柄に熱視線 ＜株探トップ特集＞

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―食卓を彩る自社製品から食事券やレジャーまで、丁寧なチェックで“実利”をとれ―



イランを巡る中東情勢に不透明感が晴れないなか、株式市場の先行きも見通しにくい状況が続いている。中東情勢が更に悪化し、経済への影響も長期化するとの警戒から、前週末の米国株式市場ではNYダウが2025年8月以来の安値をつけ、週明け3月30日の東京市場も日経平均株価が一時前週末比2800円強の下落となった。



31日は買い戻しが入り一時プラスに転じる場面もあったものの、日経平均株価は前日比822円安の5万1063円で取引を終えた。イラン情勢や原油価格の動き、インフレを警戒した長期金利の動きを注視しつつ、目先は引き続き神経質な展開が予想される。物色の方向性も目まぐるしく変わりそうだが、こうした状況だからこそ注目したいのが株主優待だ。



●数が少なく丁寧なチェックが可能



株主優待を実施する約1700社のうち、4月に株主優待を実施する企業は40社弱と、1年の中でも株主優待の少ない月の一つとなっている。



4月を決算月とする企業は、2月の小売りのような業種の偏りはないものの、飲料市場が盛り上がる夏場を期のスタートに据える伊藤園 <2593> [東証Ｐ]や「調剤報酬改定」や「薬価改定」の影響を整理された形で決算に反映させるアインホールディングス <9627> [東証Ｐ]など独自のビジネスサイクルを持つ企業が目立つ。また、ゴールデンウィーク直前の繁忙期を取り込んだうえで年度を締めくくりたい企業やゴールデンウィーク中に棚卸し作業を行いたい企業などもあるとされる。



株主優待に限れば、数が少ないだけに株主優待の内容や利回り、直近の業績などを丁寧にチェックすることが可能で、納得のいく株主優待を選ぶことが可能となる。また、最も多い3月期企業と1カ月ずれるため、株主によっては「忘れたころにやってくる臨時収入のような感覚」ととる人もいるようだ。



●優待狙いは二段構えの柔軟なスタンスが重要



4月の株主優待の権利を得るためには、権利付最終日である27日までに株式を購入し、保有している必要がある。人気の優待銘柄はここに向かって株価が緩やかに上昇することも多く、本来は1カ月前に保有するくらいの余裕が欲しい。ただ、神経質な相場が続いているだけに、4月に入ってからでも株主優待狙いの投資は有効といえる。そこで重要となるのが、毎月述べているが、出口戦略を一つに絞らない柔軟なスタンスだ。



「月末まで保有して優待を確実に手にする」という選択肢はもちろん、権利確定を前に株価が配当・優待分以上に上昇したのであれば優待に固執せず、売却してキャピタルゲインを確定させる。つまり優待という実利を保険にしつつ、市場の熱量を利用して値上がり益を狙う「二段構え」が、資金効率の最大化につながるだろう。また、同じ銘柄の株式を現物で「買い」、同時に信用取引で「売り」を行うつなぎ売りの活用なども検討し、リスクを抑えることも考えたい。



●自社商品が人気の4月優待企業



そこで今回は4月に株主優待を行う企業の一例を紹介したい。



伊藤園は毎年4月末日時点で100株以上を保有する株主を対象に保有株数1000株未満で自社製品詰め合わせ1500円相当と自社通信販売「健康体」の30％割引クーポン付パンフレット、保有株数1000株以上で自社製品詰め合わせ3000円相当と自社通信販売「健康体」の50％割引クーポン付パンフレットを提供する。7月下旬から8月上旬に届くため実用性も高いと人気が高い。また、普通株式と優先株式の両方を持っている場合、合算はされないものの2セットを受け取ることも可能で、例えば普通株式100株と優先株式100株を保有する場合は、それぞれに100株の優待を受け取ることも可能だ。



野菜苗の生産販売を中心にアグリビジネスを展開するベルグアース <1383> [東証Ｓ]は毎年4月末日時点で100株以上を保有する株主を対象にメロンやトマト商品セット、QUOカードなどから選べるギフトを提供しており、特にメロンが人気。また製菓・製パン業界向け食品商社の正栄食品工業 <8079> [東証Ｐ]は毎年4月末日及び10月末日時点で100株以上を保有する株主を対象にナッツやチョコレートなど自社商品の詰め合わせを提供しており、箱いっぱいの菓子が届くと好評だ。



注文住宅大手の日本ハウスホールディングス <1873> [東証Ｐ]は毎年4月末日時点で1000株以上を保有する株主を対象にグループ会社が生産したじゃがいもとかぼちゃを使用したスープセットを提供。地方中核都市を中心にゲストハウスウエディング会場を運営するアイ・ケイ・ケイホールディングス <2198> [東証Ｐ]は毎年4月末日時点で100株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に保有株数に応じて2200円～1万1500円相当の特選菓子やギフトを提供しており、婚礼用クオリティーの菓子が評判で、更にレストラン食事券なども提供している。



このほか、プロ向け理美容商材の販売を手掛けるビューティガレージ <3180> [東証Ｐ]は毎年4月末日時点で100株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に専用サイトで選べる自社取り扱い商品（4000円相当）を提供しており、プロが利用する商品であることから、美容意識の高い投資家からの人気が高い。



●商品券や割引券などの優待も人気



自社の店舗などで利用できる商品券や割引券なども人気だ。



賃貸住宅建設請負大手の東建コーポレーション <1766> [東証Ｐ]は毎年4月末日時点で100株以上を保有する株主を対象に、グループで運営するゴルフ場の優待利用かグループのインターネット通販サイトで利用できる割引券を保有株数に応じて提供。また、1000株以上を保有する株主を対象に新米・ミネラルウォーター、焼酎から希望の商品を選択できる株主優待を実施している。また、住宅機器付与サービスの優待や賃貸マンション・アパートの仲介手数料割引サービスなどもあり、多様な優待が人気となっている。



精肉店や総菜店を展開する柿安本店 <2294> [東証Ｐ]は毎年4月末日時点で100株以上を保有する株主を対象にレストランや総菜店、和菓子店で利用できる利用券や、松阪牛など1万円相当の商品と交換できる引換券を保有株数に応じて1000円～2万5000円相当提供しており好評だ。更に2年以上保有する株主には利用券500円分を追加で提供している。



サラダ主体の総菜店を展開するロック・フィールド <2910> [東証Ｐ]は毎年4月末日及び10月末日時点で100株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、自社店舗で利用できる「そうざい券」を保有株数と保有期間に応じて500円～1万7500円分（年1000円～3万5000円分）を提供する。このほか、継続保有期間に関わらず100株以上を保有する株主を対象に会社見学会をオンラインまたはファクトリーなどの現地で開催している点もユニークだ。



くら寿司 <2695> [東証Ｐ]は24年12月に株主優待制度の廃止を発表したが、25年2月に再導入を発表した。同社は10月期決算企業だが、株主優待は毎年4月末日時点で100株以上を保有する株主を対象に全国の店舗で利用できる食事券を保有株数に応じて2500円～2万円分提供している。国内に約550店舗を展開していることや、廃止前は割引券だったが、再開後は食事券に変更されたことで利便性が高まったと評価されている。



中古厨房機器販売のテンポスホールディングス <2751> [東証Ｓ]は毎年4月末日時点で100株以上を保有する株主を対象にグループ会社や関係会社などが運営する外食店で利用できる食事券を8000円分、毎年10月末日時点で100株以上を保有する株主を対象に1万円～3万円分の食事券の抽選などを行っているが、26年10月末日時点の株主から優待制度を変更。1年以上継続して保有する要件を追加し、毎年10月末日時点の株主には100株以上を2年未満継続して保有する株主に食事券3000円分、2年以上継続して保有する株主に1万円～5万円分の食事券の抽選と、抽選にもれた株主に対する3000円分の食事券を提供。4月末日時点の株主には継続保有期間に応じて3000円分もしくは8000円分の食事券を提供する。



このほかにも、運営する横浜家系ラーメンの「町田商店」などで利用できる食事券を提供するギフトホールディングス <9279> [東証Ｐ]、運営する「椿屋珈琲」などで利用できる割引券を提供する東和フードサービス <3329> [東証Ｓ]などは身近な店舗で利用できるので人気が高い。外食以外では、アインＨＤは「アインズ＆トルペ」「Francfranc」での買い物や、調剤薬局でのOTC医薬品（一般用医薬品）購入の際に利用できる2000円分の商品券を提供。エイチ・アイ・エス <9603> [東証Ｐ]はレジャー分野では、旅行代金の割引券（保有株数に応じて2000円～6000円分）や「ラグーナテンボス」の入園割引券（500円）を提供している。



更に、26年4月末日時点で500株以上を保有する株主を対象に抽選で総額1600万円相当のビットコイン（BTC）、エックスアールピー（XRP）を提供するｇｕｍｉ <3903> [東証Ｐ]、上場10周年を記念して26年4月末日及び10月末日現在で1000株以上を保有する株主を対象にAmazonギフトカードやQUOカードPayなどと交換できるデジタルギフト5万円分（年10万円分）を提供するグッドコムアセット <3475> [東証Ｐ]なども注目したい。



（株主優待の内容はいずれも3月30日時点）



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