アイドルが丸刈りに？ FRUITS ZIPPER・仲川瑠夏「すみませんでした」謝罪。「下ネタまで言ってごめん！」
FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんは3月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。ラジオ番組の公式アカウントが投稿したミュージカルポーズ写真への返信という形で、思わぬビジュアルが明かされました。
【写真】アイドルの驚きの丸刈りショット
コメントでは「面白すぎてごつでした。使い方合ってますか？」「おもろすぎた 友達にもごつ普及させてるけん絶対流行る！！（笑）」「なにがあった」「稀に見ない最低(最高)回だったわwwww」「この写真びっくりしすぎて」と、予想外の姿に驚きと笑いの声が相次いでおり、大きな反響を呼んでいます。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】アイドルの驚きの丸刈りショット
ラジオ企画での丸刈り姿？ が話題に仲川さんは「アイドルらしからぬいやほんまにすみませんでした回すぎる ごつ」とつづり、写真を1枚載せています。同グループメンバー・真中まなさんの丸刈り姿です。青と赤のカラフルな衣装を着てカメラに向かってほほ笑んでおり、ラジオ番組の企画内での姿とみられます。AI加工の写真でしょうか。
「下ネタまで言ってごめん！」同日、真中さんは自身のXにて「きらーん！ 下ネタまで言ってごめん！まじごつ！」と反応。30日の深夜に放送された『オールナイトニッポンX(クロス)』で、さまざまな出来事が起きたようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)