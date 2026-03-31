◇第98回選抜高校野球大会第11日 決勝 大阪桐蔭7−3智弁学園（2026年3月31日 甲子園）

第98回選抜高校野球大会は31日に決勝戦を行い、大阪桐蔭が7−3で智弁学園（奈良）を破り、春夏通算10度目の優勝を達成した。大阪桐蔭は春夏通じて決勝は9戦9勝の勝率100％。この日も“決勝不敗神話”が継続された。

試合は3―3と同点の7回、押し出し四球などで2点を勝ち越した後、2死二、三塁で主将の黒川が2点適時打を放って、大きな追加点。ここまで4戦4勝だった智弁学園の好投手・杉本を打ち崩した値千金の一打だった。

杉本は、準決勝の中京大中京戦で137球完投するなど、ここまで4試合35イニングで498球。球数制限に関わる決勝までの7日間分は369球で、決勝は131球が限度だった。

好投手の攻略方法について、黒川主将は「すごくいいピッチャーだっていうのは試合する前から分かっていたので、とにかく甘い球をどれだけ仕留めることができるか。失投というか、しっかりと1球で仕留めようということは言ってました」と説明。

また、131球の球数制限については「なかったといえばなかった。とにかく攻めていこうと。そういう球数で降ろすんじゃなくて、しっかり自分たちが打って、いいピッチャーを打とうっていうことを試合前から言ってたので、そこはしっかりと攻めていけたんじゃないかなと思います」と振り返っていた。