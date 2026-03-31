PDFをLINEで送る方法｜AndroidとPCでカンタンにできる方法をLINE専門家ひらい先生が解説
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LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「PDFをLINEで送る方法｜AndroidとPCでカンタンに解説！」と題した動画を公開した。動画では、スマートフォンのLINEアプリを使ってPDFファイルを簡単に送信する手順を紹介。これまでメールなどで送っていた書類のやり取りが、LINEで完結できるようになる方法を解説している。
ひらい氏（平井友裕）は、まずPDFファイルを送りたい相手のトーク画面を開くことから手順を説明。メッセージ入力欄の左下にある「＋」ボタンをタップすると、写真や動画などを送るためのメニューが表示される。ここで「ファイル」を選択するのがポイントだと指摘した。
「ファイル」をタップすると、スマートフォン内に保存されているファイルの一覧が表示される。最近使用したファイルや、画像、音声、動画といったカテゴリから目的のものを探すことができる。しかし、目的のPDFファイルがすぐに見つからない場合もあるという。その際は、画面左上のメニューボタン（三本線）をタップし、「ドキュメント」を選択する方法を氏は紹介した。「ドキュメント」を開くと、より詳細なフォルダからファイルを探し出すことができ、目的のPDFファイルを選択しやすくなるという。
送信したいPDFファイルを選んだ後、「このファイルを送信しますか？」という確認画面が表示される。ここで「はい」をタップすれば、トーク画面にPDFファイルが送信される。この方法を覚えておけば、ビジネスシーンでの資料共有や、プライベートでの書類のやり取りが、普段使っているLINEで手軽に完結する。これまでPDFの送信を面倒に感じていた人は、試してみてはいかがだろうか。
ひらい氏（平井友裕）は、まずPDFファイルを送りたい相手のトーク画面を開くことから手順を説明。メッセージ入力欄の左下にある「＋」ボタンをタップすると、写真や動画などを送るためのメニューが表示される。ここで「ファイル」を選択するのがポイントだと指摘した。
「ファイル」をタップすると、スマートフォン内に保存されているファイルの一覧が表示される。最近使用したファイルや、画像、音声、動画といったカテゴリから目的のものを探すことができる。しかし、目的のPDFファイルがすぐに見つからない場合もあるという。その際は、画面左上のメニューボタン（三本線）をタップし、「ドキュメント」を選択する方法を氏は紹介した。「ドキュメント」を開くと、より詳細なフォルダからファイルを探し出すことができ、目的のPDFファイルを選択しやすくなるという。
送信したいPDFファイルを選んだ後、「このファイルを送信しますか？」という確認画面が表示される。ここで「はい」をタップすれば、トーク画面にPDFファイルが送信される。この方法を覚えておけば、ビジネスシーンでの資料共有や、プライベートでの書類のやり取りが、普段使っているLINEで手軽に完結する。これまでPDFの送信を面倒に感じていた人は、試してみてはいかがだろうか。
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