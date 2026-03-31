まさかの搬出方法に驚きの声多数！

日産は2026年3月27日、東京・銀座のショールーム「NISSAN CROSSING」から車両を搬入出するシーンを収めた動画を、公式Xを通じて公開しました。ネット上では、ビルの予想外な部分からクルマを出し入れしていることが大きな話題を呼んでいます。

【え…！】これがビルの2階からGT-Rを運び出す「衝撃の方法」です（動画を見る）

動画には、NISSAN CROSSINGの2階に展示されていたスポーツカー「GT-R」を、ビルから運び出す作業の様子が収められています。

GT-Rはスロープを通って展示台を降りると、床面に組み込まれた搬入出用の開閉スペースの上に移動。このスペースの直下に当たる1階部分の天井には、楕円形の間接照明と一体になったハッチが設けられており、ハッチが開くと、GT-Rはクレーンでゆっくりと1階に降ろされ、そのまま自走でショールームから運び出されました。

「どうやって2階に置いてるんだろうと思ったら想像の斜め上の構造だった」「割と気になってたけど 床抜けるんだ」「しかし定期的に車を出し入れするのは判っているのに出入口の幅って結構車幅ギリギリなんだよね。プロの技はやはり凄い」など、Xでは多くのファンが驚いているコメントが寄せられています。

また、今回の展示車両の入れ替えは、2025年8月に現行型GT-Rの生産が終了したことに伴うもの。日産公式の投稿には、「GT-R T-spec また会う日まで」など、GT-Rへの惜別のコメントも見られました。

なおGT-Rが展示されていたスペースには、代わってコンパクトBEV（バッテリー式電気自動車）で日本未導入の「マイクラ」が展示される模様です。