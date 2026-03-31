ブラッシングが大嫌いな猫が見せた“怒りの表情”がSNSで注目を集めています。



【写真】怒りの声をあげる猫さん

「スリッカーブラシ大嫌い猫、ブラッシングされてブチ切れたのちにこの“絶許”な表情」



そんなコメントとともに投稿された写真には、まるで「絶対に許さない」と言わんばかりの険しい顔をした猫の姿が写っています。投稿したのは、Xユーザーの「まそっぷ」さん（@kmnrid_w）。写真に写るのは、愛猫のいざなくん（4歳・オス）です。



「覚えてろよって顔してる」

「ゴジラみたいな目元」

「こんな険しい顔のアメショ初めて見た」

「激おこなのに可愛い」



投稿にはさまざまなコメントが寄せられ、大きな反響となりました。



「ブラシに対してブチ切れていたので撮影」

いざなくんは、母猫がアメリカンショートヘア系のミックスとみられる猫だといいます。ブリーダー崩壊から保護された母猫がすでに妊娠しており、そのとき生まれた子猫だそうです。



普段の性格について、まそっぷさんはこう話します。



「食べるのが大好きで、人間の食べ物にも手を伸ばして食べようとします。あと、おしゃべりな子で、ご飯が欲しいときやブラッシングが嫌なときにずっと鳴いています」



今回の写真は、ブラッシング中に撮影されたものだといいます。



「数回ブラシで撫でたら、あまりにもブチ切れていたので面白くて撮影しました。もうブラッシングはやめているのに、ブラシに対してあの“ブチ切れ”を放っていました」



あまりの怒り顔に、思わずカメラを向けてしまったというのです。



寝ぼけている時だけブラッシング成功

いざなくんは、スリッカーブラシが大の苦手。ただ、まそっぷさんによると今回使っていたのは「黒いボタンを押すとブラシについた毛を押し出せるタイプのブラシ」だったそうで、「けがするようなものではない」と投稿でも補足しています。



それでも、ブラシ自体が嫌いないざなくん。普段のブラッシングについて、まそっぷさんはこう語ります。



「普段もブラシにはキレます。ただ、寝ぼけているときだけはブラッシングされていることに気づかないので、その隙にブラッシングします」



猫飼いなら思わず共感してしまう“あるある”かもしれません。



「絶対に許さない顔」のあと…まさかの行動

特に注目を集めたのが、4枚目の写真。目を見開き、怒りをにじませた表情は、まさに“絶許（絶対に許さない）顔”。しかし、その後の行動は少し意外でした。



「あの顔でブチ切れたあと、まだ『納得いかない！』と怒り続けていました。でも私が寝転がると、ブチ切れながらお腹の上に乗ってきて、お腹の上でも引き続きブチ切れていました」



怒りながらも甘えてくる…そんな猫らしい行動に、思わず笑ってしまいます。



そして最後は…「美味しいご飯をあげたら、ケロッと機嫌がなおりました」



「猫がこんなに表情豊かだと伝わってよかった」

「ちゅーる出されたら食べちゃうんでしょ」

「夜中に復讐イベント始まりそう」

「“ゆるさにゃい！”って顔」



など、猫好きたちから多くのコメントが寄せられました。予想以上の反響に、まそっぷさんは驚いたといいます。



「こんなに反響があると思わなかったので、シンプルにびっくりしました。でも、猫がこんなに表情豊かだということが伝わってよかったです」



怒り顔さえも愛らしい…。そんな猫の魅力に、多くの人が癒やされた投稿となりました。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）