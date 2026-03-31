『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』7.24公開 恐竜との大冒険 日本語吹替版ティザー予告解禁
アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』が7月24日に公開されることが決定。日本語吹替版ティザー予告とポスタービジュアルが解禁された。
【動画】『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』 日本語吹替版ティザー予告 恐竜との大冒険！
本作は“パウパト”の愛称で人気のアニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版最新作。劇場版第1弾である 2021年に公開された『パウ・パトロール ザ・ムービー』での国内の累計興行収入は約2.9億円。続く第2弾である 2023年に公開された『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』では約9.3億円を記録し、前作比約320%という数字をたたき出した。
巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム“パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合言葉にそれぞれの特技を生かして大活躍。元気と笑顔を届けてきたチーム“パウ・パトロール”が、今回は島の恐竜たちを巻き込んだまさに“ダイノサイズ”の大ピンチに直面する。
全世界同時解禁された日本語吹替版ティザー予告では、ケントをはじめ、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマと、パウ・パトロールのメンバーたちが登場。地図にも載っていない謎の島にたどり着いたパウ・パトロールたちだったが、なんとそこは巨大な恐竜たちが住むダイノ・アイランドだった。
それぞれのカラーに輝く迫力満点な装備を身にまとい、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」の合言葉とともに、探検を開始。そこには見上げるほど巨大なブラキオサウルスや、牙を剥き出しにするスピノサウルスが闊歩する別世界が広がっていた。
切り立った崖を特殊ガジェットで登り、密林を駆け抜けるパウ・パトロール。マーシャルが「こんなの聞いてないよ！」と驚愕するほどの恐竜のスケールは、まさに劇場版ならではの迫力。初めは恐竜たちに驚き必死に逃げていたものの、パウ・パトロールたちは、次第に心優しい彼らと打ち解けあい、島の美しい大自然を駆け抜けて楽しむ。
しかし、そんな夢のような時間もつかの間、突如島の火山が大噴火し恐竜たちに危険が及ぶ緊急事態に。逃げ惑う恐竜たちを救うため、ケントによる「みんな、行こう！ ダイノ・アイランドを救うんだ！」の号令が響き渡る。絶体絶命、文字通り“ダイノサイズ”な大ピンチに直面した彼らは、この危機を解決できるのか。
さらに、吹替版声優にはこれまでのシリーズでも同役を担当してきた声優陣がカムバック。ケント役を潘めぐみ、チェイス役を石上静香、マーシャル役を小市眞琴、スカイ役を井澤詩織、ラブル役を松田颯水、ロッキー役を小堀幸、ズーマ役を矢作紗友里が務める。
また、本作の主題歌を バックストリート・ボーイズが担当することが決定。今作のために書き下ろされた完全新曲「Bottle Up」で、ダイノ・アイランドでの大冒険を熱く盛り上げる。
あわせて、大迫力のポスタービジュアルも解禁。前面には、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマらお馴染みの主要メンバーが最新装備を身にまとい、頼もしい姿で勢ぞろい。凛々しい表情で並ぶ彼らの背後には、規格外の大きさを誇る巨大なティラノサウルスの姿がある。
背景には、生い茂るジャングル、煙を吹く火山、そして大空を舞う翼竜たち。「ガオガオっとパウジョンアップ！」というキャッチコピーの通り、彼らがかつてないほどの未知なるフィールドへ足を踏み入れることを予感させる、ワクワクとドキドキが詰まったビジュアルに仕上がっている。
アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』は、7月24日より全国公開。
【動画】『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』 日本語吹替版ティザー予告 恐竜との大冒険！
本作は“パウパト”の愛称で人気のアニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版最新作。劇場版第1弾である 2021年に公開された『パウ・パトロール ザ・ムービー』での国内の累計興行収入は約2.9億円。続く第2弾である 2023年に公開された『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』では約9.3億円を記録し、前作比約320%という数字をたたき出した。
全世界同時解禁された日本語吹替版ティザー予告では、ケントをはじめ、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマと、パウ・パトロールのメンバーたちが登場。地図にも載っていない謎の島にたどり着いたパウ・パトロールたちだったが、なんとそこは巨大な恐竜たちが住むダイノ・アイランドだった。
それぞれのカラーに輝く迫力満点な装備を身にまとい、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」の合言葉とともに、探検を開始。そこには見上げるほど巨大なブラキオサウルスや、牙を剥き出しにするスピノサウルスが闊歩する別世界が広がっていた。
切り立った崖を特殊ガジェットで登り、密林を駆け抜けるパウ・パトロール。マーシャルが「こんなの聞いてないよ！」と驚愕するほどの恐竜のスケールは、まさに劇場版ならではの迫力。初めは恐竜たちに驚き必死に逃げていたものの、パウ・パトロールたちは、次第に心優しい彼らと打ち解けあい、島の美しい大自然を駆け抜けて楽しむ。
しかし、そんな夢のような時間もつかの間、突如島の火山が大噴火し恐竜たちに危険が及ぶ緊急事態に。逃げ惑う恐竜たちを救うため、ケントによる「みんな、行こう！ ダイノ・アイランドを救うんだ！」の号令が響き渡る。絶体絶命、文字通り“ダイノサイズ”な大ピンチに直面した彼らは、この危機を解決できるのか。
さらに、吹替版声優にはこれまでのシリーズでも同役を担当してきた声優陣がカムバック。ケント役を潘めぐみ、チェイス役を石上静香、マーシャル役を小市眞琴、スカイ役を井澤詩織、ラブル役を松田颯水、ロッキー役を小堀幸、ズーマ役を矢作紗友里が務める。
また、本作の主題歌を バックストリート・ボーイズが担当することが決定。今作のために書き下ろされた完全新曲「Bottle Up」で、ダイノ・アイランドでの大冒険を熱く盛り上げる。
あわせて、大迫力のポスタービジュアルも解禁。前面には、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマらお馴染みの主要メンバーが最新装備を身にまとい、頼もしい姿で勢ぞろい。凛々しい表情で並ぶ彼らの背後には、規格外の大きさを誇る巨大なティラノサウルスの姿がある。
背景には、生い茂るジャングル、煙を吹く火山、そして大空を舞う翼竜たち。「ガオガオっとパウジョンアップ！」というキャッチコピーの通り、彼らがかつてないほどの未知なるフィールドへ足を踏み入れることを予感させる、ワクワクとドキドキが詰まったビジュアルに仕上がっている。
アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』は、7月24日より全国公開。