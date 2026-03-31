100均のこれ可愛いだけじゃなかった！「この形が秀逸なのよ！」小物を賢く持ち運べるケース

持っておくと、外出時のいざというときにサッと対応できる絆創膏。そのままポーチに入れておくとヨレが気になるし、ジップ付き袋に入れるのも味気ない…。そんな悩みをダイソーの専用ケースが解消してくれました！あの人気キャラがモチーフの可愛いデザイン♡形が秀逸で使い勝手抜群です。綿棒や小物の収納にも◎

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商品情報

商品名：ばんそうこうケース

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：59×129mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573630330305

可愛いのに便利すぎる♡ダイソーの『ばんそうこうケース』

日常生活で欠かせない絆創膏。ポーチに入れておくと、いざというときに外出先でもサッと対応できますよね。

ただ、絆創膏をそのまま入れておくとヨレてしまったり、かといって小さなジップ付き袋に入れるのも味気ない…そんなことを思っていたときに、ダイソーで良い商品を発見しました！

それが、衛生グッズ売り場で見つけた『ばんそうこうケース』。サンリオの人気者ハンギョドンをモチーフにした、可愛い絆創膏ケースです。

表面だけでも十分可愛いのに、なんと裏面も凝ったデザインになっています！

こんなに可愛い絆創膏ケースが110円（税込）で買えるなんて、ハンギョドンファンにはたまりませんよね♡

この絆創膏ケースは、シンプルなようで使い手目線のちょっとした工夫がプラスされています。

ハンギョドンの首元に爪のようなものが付いており、中に差し込むことで蓋が勝手に開かないような作りになっています。

細かいゴミやホコリが入りにくい構造で、衛生面も安心です。

絆創膏だけでなく綿棒やヘアアクセサリーの持ち運びにも！

スタンダードサイズの絆創膏を入れてみました。

横幅に余裕があるサイズ感なので、出し入れがしやすいです。

透け感はありますが、柄が付いているので中身を程よく隠せます。

絆創膏の残量がわかるので、補充タイミングを逃しません◎

絆創膏だけでなく、個包装のメイク直し綿棒などを入れるのにもおすすめ！

他にも、ヘアピンやヘアゴムなど、こまごまとしたものを整理してスマートに持ち運べます。

今回は、ダイソーの『ばんそうこうケース』をご紹介しました。

ちょっとしたアイテムを可愛く持ち運べる、とても便利なアイテムです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。