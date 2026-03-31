「可愛さにもう胸が苦しいよ」中井亜美、黒ドレスで“あざとポーズ”…海外ファンを魅了した瞬間「もう最高！！」

最優秀新人賞の中井亜美が話題のポーズを授賞式で披露した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した17歳の中井亜美が、国際スケート連盟（ISU）によるフィギュアスケートの2025-26シーズンでの功績を称える「ISUフィギュアスケートアワード」で最優秀新人賞を受賞した。

【動画】中井亜美が黒ドレスで魅せた！話題の“あざとポーズ”をチェック

授賞式に出席した中井は、黒いドレス姿で登場。右手の指を口元に当てて首を傾げる話題の“あざとポーズ”をカメラに向かって披露し、その様子がISUの公式インスタグラムとXで公開されると、再びファンの間で注目を集めている。動画には、鍵山優真やイリア・マリニン（米国）の姿もある。

ファンからは「ユウマとアミ、可愛すぎて尊い」「アミとユウマ、なんでこんなに凄くて可愛いの！？もう、信じられない」「アミ、可愛すぎる」「アミ、めちゃくちゃ可愛すぎて、もう最高！！」「アミの可愛さにもう胸が苦しいよ」といったコメントが寄せられ、海外のファンを魅了している。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]