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ゆっくり不動産、「山の地形をそのまま活かした」驚きのデザイナーズ長屋を内見！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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不動産系YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【超・斜面】山の地形をそのまま活かしたデザイナーズ長屋を内見！」と題した動画を公開した。動画では、山の尾根に沿って斜面に建つ、住居兼店舗を想定した個性的な集合住宅を内見し、自然と共存する建築の魅力を伝えている。



横浜市港北区にあるこの物件は、地形に合わせて高さを少しずつ変えながら棟が連なる長屋スタイルの建築である。山棟の室内に入ると、店舗としての利用を想定した広々とした土間スペースが広がる。ラワン材を活かしたナチュラルな内装で、水回りをロールスクリーンで仕切るという斬新な間取りが採用されている。



奥のプライベートスペースからは、斜面を見上げる形のテラスや、逆に斜面を見下ろすテラスへと繋がり、部屋ごとに異なる山の景色を楽しめる。さらに驚くべきは、建物の構造である。斜面の地形を崩さず、鋼管杭を使って建物を浮かせることで、山の水の通り道を残す設計になっている。



雨水をゆっくり地面に染み込ませるレインガーデンも設けられ、環境のサイクルを邪魔しない工夫が随所に見られる。ゆっくり不動産は「えぇ話やん」と感動し、「自然を守る前提での建築というところに想いを感じた」と語った。



自然の循環の中に暮らしと商いを置くという、作り手の誠実な思いが詰まったこの物件。地形を活かした建築の奥深さと、環境と共存する新しい住まいのあり方を提示する、非常に興味深い内見動画となっている。