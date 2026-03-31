◇インターリーグ ブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月30日 トロント）

元日本ハム、楽天で今季からブルージェイズに加入したコディ・ポンセ投手（31）をアクシデントが襲った。

30日（日本時間31日）の本拠ロッキーズ戦に移籍後初登板初先発。3回、1死二塁で1番・マッカーシーの一塁方向へ転がったゴロを追った際、ボールを取り損ねて足首をひねり、足を引きずって歩いたあとに一、二塁間で転倒。痛みに顔をゆがませて立ち上がれず、カートに乗せられてグラウンドを後にした。記録はポンセの失策となり、走者が還ってロッキーズに先制点が入った。

ポンセはロッキーズ移籍後初登板初先発となった菅野智之投手（36）との投げ合い。1回は3者凡退、2回は1死から二塁打を浴びたものの、無得点に抑えていた。

20年にパイレーツでメジャーデビューしたポンセは、21年に日本ハムに加入。24年には楽天へ移籍した。NPBでは3年間で通算10勝16敗、防御率4.54で、昨年は韓国のハンファでプレーして17勝、防御率1.89で2冠に輝き、MVPに選ばれていた。

ブルージェイズは昨年のポストシーズンで大活躍した右腕トレイ・イエサベージが右肩を故障し、。ホセ・ベリオス、シェーン・ビーバーも開幕から負傷者（IL）リスト入り。先発投手陣の頭数が少なくなっている中、ポンセ離脱となれば大打撃となる。