LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ／宮脇咲良）が、自身のInstagramを更新。春の装いで犬のお散歩を楽しむショットから衝撃のゴーグル姿まで、ギャップ溢れる投稿でファンを魅了している。

■宮脇咲良、“かわいい”から“シュール”まで…振り幅に反響

1、2枚目は、グレーのミニワンピースに黒のジャケットを羽織ったサクラが芝生の上を犬と散歩する様子。素足に白ソックス、ローファーを合わせた足元が春らしさを感じさせる。3枚目は、KAZUHA（カズハ）、HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）と、結婚式で撮影したと思われるプリクラ風ショットも披露し、ファンの視線を集めた。

最も注目を集めたのは、BTSの楽曲「SWIM」をBGMにしたショート動画撮影時のオフショット。サクラはメンバーのユンジンと共に、BTSメンバーが揃って着ていたことでも話題となった「KEEP SWIMMING」の文字が刻まれたジャケットを着て登場。フードの紐をぎゅっと絞り、水泳ゴーグルを装着したユーモラスな姿は、先の上品でかわいらしい雰囲気から一転。思わずクスッと笑ってしまうようなギャップを見せている。

クロールをイメージした動きや（4、5枚目）、片足を上げて両手を広げるなど、コミカルなポーズを次々と披露。ラストでは、パイプ椅子の上で飛び込み台に立つかのようなポーズをとり、真剣な表情を見せている。

この投稿には、RM（アールエム）、J-HOPE（ジェイホープ）、JUNG KOOK（ジョングク）も「いいね」で反応。

SNSでは「ホットクールズ（ユンジンとサクラ）、本気見せてる（笑）」「可愛いだけで終わらない宮脇さん神」「ひさびさに咲良の芸人魂感じたw」「プリクラショット可愛い！」「ミニワンピに素足×ソックスコーデ、春を感じる」「最初の可愛いから面白いへのグラデーション流石すぎる」など、多くの反響が寄せられている。

■LE SSERAFIMユンジンも「SWIM」オフショット公開

なお、ユンジンも自身のInstagramを更新。「SWIM」動画のオフショットを含むプライベートショットを公開し、近況を伝えている。

■動画：ルセラメンバーの「SWIM」のシュールなショート動画に、Vは爆笑、ジョングクは拍手で反応